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Rian Alfianto
Jumat, 21 Agustus 2026 | 06.50 WIB

Nikmati Kuliner, UMKM, dan Seni untuk Opsi Wisata Akhir Pekan di Sleman

Ilustrasi Suadesa Festival 2026 di Sleman. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Suadesa Festival 2026 di Sleman. (Istimewa)

JawaPos.com - Yogyakarta punya pilihan lain untuk mengisi akhir pekan sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Suadesa Festival 2026 di Sleman menghadirkan kuliner lokal, produk UMKM, pertunjukan seni, hingga kegiatan lingkungan pada 22–23 Agustus 2026.

Festival tersebut digelar di Kawasan Kuliner Tiyasan, Padukuhan Gandok Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Beragam kegiatan disiapkan untuk masyarakat, mulai dari berburu produk usaha lokal hingga menyaksikan penampilan musisi dan seniman.

Selama dua hari pelaksanaan, terdapat empat program utama yang menjadi bagian dari Suadesa Festival, yakni Pasar UMKM Suadesa, Panggung Suadesa, Workshop Suadesa, dan Suadesa Peduli.

Pasar UMKM Suadesa menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk menawarkan berbagai produk, mulai dari kuliner, kerajinan, fesyen, jasa, hingga produk kreatif. Kehadiran pasar ini juga membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jejaring dan menjangkau konsumen baru.

Sementara itu, Panggung Suadesa menghadirkan pertunjukan seni tradisi masyarakat setempat serta penampilan sejumlah musisi lokal dan nasional.

Beberapa nama yang dijadwalkan tampil antara lain Jogja 90S, Jikustik, dan The Rain. Pertunjukan berlangsung pada 22–23 Agustus mulai pukul 15.30 hingga 22.30 WIB.

Ada pula konsep yang mengaitkan hiburan dengan pengurangan sampah plastik. Pengunjung dapat menikmati rangkaian pertunjukan dengan membawa tiga botol plastik bekas.

Kompetisi masak hingga penguatan bank sampah

Suadesa Festival juga tidak hanya menawarkan hiburan.

Melalui Workshop Suadesa, masyarakat diajak mengenal kembali kekayaan kuliner Nusantara, termasuk lewat kompetisi memasak makanan tradisional berbahan lokal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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