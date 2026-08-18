Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 18 Agustus 2026 | 20.02 WIB

3 Street Food Legendaris Surabaya, Kulineran di Riverside dengan Suasana yang Unik!

Ilustrasi Riverside/YouTube @iansuhendra - Image

Ilustrasi Riverside/YouTube @iansuhendra

JawaPos.com - Peneleh merupakan salah satu wilayah di Surabaya yang juga menarik untuk dijelajahi. 

Tidak hanya dikenal sebagai tempat berburu street food legendaris, kawasan ini juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Kawasan Peneleh ini memiliki ikatan kuat dengan sejumlah tokoh penting bangsa seperti tempat tinggal dari H.O.S Cokroaminoto dan juga Soekarno yang juga pernah tinggal di sini saat masih muda. 

Selain memiliki sejarah yang menarik dan masih menyimpan sisa-sisa bangunan tua, kawasan di sekitaran Jl. Achmad Jais sampai Peneleh ini juga menawarkan berbagai pengalaman yang berbeda seperti Riverside Kalimas yang dapat membuat anda penasaran untuk  pengunjung menjelajahi kawasan ini.

Tidak hanya ote-ote porong dan cakwe peneleh yang melegenda, terdapat sejumlah tempat makan yang menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung yang ingin menjelajah di kawasan Peneleh.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @iansuhendra yang dikutip pada (17/08) berikut rekomendasi tempat makan yang bisa anda kunjungi di kawasan Peneleh Surabaya

Depot Soto Banjar Ahmad Jais merupakan restoran yang beralamat di Jl. Achmad Jais No. 6 RT 01 RW 02 Peneleh, Genteng.  Tempat ini terkenal karena hidangan Soto Banjar dan Patin Bakarnya di Surabaya.

Selain dua menu legendaris tersebut, anda juga dapat memesan ikan bakar, bebek goreng, sayur asem, sate ayam, ikan asin asam manis, lontong sayur, nasi kuning, nasi kebuli sampai sop mutiara.  

Bergeser sedikit ke Jl. Plampitan XII anda dapat menemukan rujak Cingur terkenal yang terletak di dalam gang. Di sini menjual berbagai jenis rujak diantaranya seperti rujak manis, rujak tolet, rujak cingur, sampai rujak madura.

Rujak mak sini terkenal sangat Leko dengan cita rasa bumbu yang legit, karena penggunaan petis udang dan petis maduranya yang khas. Kalau memang kalian pecinta rujak, tempat ini tidak boleh anda lewatkan saat berkunjung ke kawasan Peneleh.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Siswa Asing Butuh Bahasa Jepang Tembus 84.759, Pemerintah Jepang Siapkan Program Dasar - Image
Internasional

Siswa Asing Butuh Bahasa Jepang Tembus 84.759, Pemerintah Jepang Siapkan Program Dasar

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting - Image
Otomotif

Dashcam Bukan Lagi Aksesori, Ini Alasan Mengapa Kamera Mobil Kini Semakin Penting

Jumat, 7 Agustus 2026 | 04.15 WIB

Dekkalive Trio Meluncur, Dashcam Online yang Bisa Pantau Mobil Real-Time Lewat Smartphone - Image
Oto Dan Tekno

Dekkalive Trio Meluncur, Dashcam Online yang Bisa Pantau Mobil Real-Time Lewat Smartphone

Rabu, 5 Agustus 2026 | 03.07 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore