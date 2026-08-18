3 Street Food Legendaris Surabaya, Kulineran di Riverside dengan Suasana yang Unik!

JawaPos.com - Peneleh merupakan salah satu wilayah di Surabaya yang juga menarik untuk dijelajahi.

Tidak hanya dikenal sebagai tempat berburu street food legendaris, kawasan ini juga menyimpan berbagai cerita sejarah yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.

Kawasan Peneleh ini memiliki ikatan kuat dengan sejumlah tokoh penting bangsa seperti tempat tinggal dari H.O.S Cokroaminoto dan juga Soekarno yang juga pernah tinggal di sini saat masih muda.

Selain memiliki sejarah yang menarik dan masih menyimpan sisa-sisa bangunan tua, kawasan di sekitaran Jl. Achmad Jais sampai Peneleh ini juga menawarkan berbagai pengalaman yang berbeda seperti Riverside Kalimas yang dapat membuat anda penasaran untuk pengunjung menjelajahi kawasan ini.

Tidak hanya ote-ote porong dan cakwe peneleh yang melegenda, terdapat sejumlah tempat makan yang menawarkan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung yang ingin menjelajah di kawasan Peneleh.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @iansuhendra yang dikutip pada (17/08) berikut rekomendasi tempat makan yang bisa anda kunjungi di kawasan Peneleh Surabaya.

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Depot Soto Banjar Ahmad Jais

Depot Soto Banjar Ahmad Jais merupakan restoran yang beralamat di Jl. Achmad Jais No. 6 RT 01 RW 02 Peneleh, Genteng. Tempat ini terkenal karena hidangan Soto Banjar dan Patin Bakarnya di Surabaya.

Selain dua menu legendaris tersebut, anda juga dapat memesan ikan bakar, bebek goreng, sayur asem, sate ayam, ikan asin asam manis, lontong sayur, nasi kuning, nasi kebuli sampai sop mutiara.

Rujak Cingur Bu Nasir / Rujak Mak Sini.

Bergeser sedikit ke Jl. Plampitan XII anda dapat menemukan rujak Cingur terkenal yang terletak di dalam gang. Di sini menjual berbagai jenis rujak diantaranya seperti rujak manis, rujak tolet, rujak cingur, sampai rujak madura.