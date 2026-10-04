Resep Roti Telur Panggang, Ide Sarapan dari Sisa Bahan di Kulkas

Potret roti panggang yang bisa jadi alternatif camilan dengan sisa isi kulkas. (instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Punya beberapa bahan makanan yang tersisa di kulkas tetapi bingung mau diolah menjadi apa? Daripada dibiarkan terlalu lama, bahan-bahan tersebut bisa disatukan menjadi hidangan sederhana seperti roti telur panggang.
Resep roti telur panggang atau baked egg and bread ini dibagikan oleh akun Instagram @kupicookie. Konsepnya cukup fleksibel karena topping yang digunakan bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.
Roti tawar menjadi dasar hidangan, kemudian dipadukan dengan campuran telur dan susu yang dibumbui garam serta lada. Bagian atasnya dapat diisi berbagai sayuran, sosis, dan keju sesuai stok.
Pada resep ini, topping yang digunakan terdiri dari paprika tiga warna, sosis, brokoli, mozzarella, tomat, dan parsley. Sosis juga dapat diganti dengan bakso atau ayam jika bahan tersebut lebih mudah ditemukan di kulkas.
Bahan:
Bahan utama:
2 buah roti tawar
3 butir telur
100 ml susu, atau secukupnya
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Topping:
Paprika hijau, merah, dan kuning
Sosis
Brokoli
Keju mozzarella
Tomat
Parsley, opsional
Cara Pembuatan:
1. Potong roti tawar menjadi beberapa bagian atau sesuai kebutuhan, kemudian tata dalam loyang.
2. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan susu, garam, dan lada. Kocok hingga seluruh bahan tercampur.
3. Tuangkan campuran telur ke atas roti hingga merata.
4. Potong paprika, sosis, brokoli, dan tomat sesuai selera. Tata seluruh topping tersebut di atas roti dan telur.
5. Tambahkan keju mozzarella dan parsley jika digunakan.
6. Panggang menggunakan api atas bawah pada suhu 170 derajat Celsius selama 30 menit.
7. Setelah matang, keluarkan dari oven dan sajikan selagi hangat.
Roti telur panggang bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat sarapan atau camilan dari bahan-bahan yang sudah tersedia. Topping-nya tidak harus mengikuti satu komposisi karena bisa diganti sesuai isi kulkas dan bahan yang ingin segera digunakan.
Dikutip dari Instagram @kupicookie, resep ini memang dibuat dengan memanfaatkan bahan yang tersisa di kulkas. Dengan begitu, roti dan telur bisa menjadi dasar untuk mengolah berbagai bahan menjadi satu sajian yang praktis.
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