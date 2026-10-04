Resep Sweet Potato Cheese Bread, Roti Ubi Ungu Isi Keju



JawaPos.com - Ubi ungu tidak hanya cocok diolah menjadi kolak, kue, atau camilan tradisional. Bahan ini juga bisa dijadikan isian roti homemade yang dipadukan dengan keju sebagai pelengkap.

Resep sweet potato cheese bread ini dibagikan oleh akun Instagram @martinpraja. Adonan rotinya dibuat dari tepung protein tinggi, susu, gula, dan sedikit minyak, sedangkan bagian isi menggunakan ubi ungu yang sudah dikukus.

Ubi kemudian dihaluskan dan dicampur dengan butter, susu kental manis, serta sedikit susu UHT hingga menjadi pasta. Isian tersebut digunakan untuk mengisi adonan roti sebelum diberi potongan keju quickmelt.

Menariknya, roti ini tidak membutuhkan oven dalam proses memasaknya. Setelah dibentuk, adonan dimasak langsung di atas pan dengan sedikit minyak hingga matang merata.

Bahan:

Bahan 1 - Adonan:

200 gram tepung protein tinggi

135 ml susu

1/2 sendok teh baking powder

3 sendok makan gula pasir

Sejumput garam

1 sendok makan minyak

Bahan 2 - Isian:

2 buah ubi ungu, kukus

1 sendok makan butter

5 sendok makan susu kental manis

1-2 sendok makan susu UHT

Keju quickmelt secukupnya



Cara Pembuatan:

1. Campurkan tepung protein tinggi, susu, baking powder, gula pasir, garam, dan minyak. Uleni hingga adonan menjadi kalis.

2. Istirahatkan adonan selama 30 menit.

3. Haluskan ubi ungu yang sudah dikukus. Tambahkan butter, susu kental manis, dan susu UHT, kemudian aduk hingga tercampur rata dan menjadi pasta ubi.

4. Ambil adonan roti, kemudian gilas hingga tipis.

5. Letakkan pasta ubi di bagian tengah adonan. Tambahkan potongan keju quickmelt di atasnya.

6. Tutup isian dengan adonan hingga rapat, kemudian pipihkan kembali secara perlahan.

7. Panaskan pan dengan sedikit minyak. Masak roti hingga matang dan kedua sisinya berwarna kecokelatan secara merata.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat.

Sweet potato cheese bread bisa menjadi alternatif camilan rumahan ketika memiliki stok ubi ungu. Perpaduan pasta ubi dan keju juga membuat roti ini cocok disajikan untuk teman minum teh atau kopi.