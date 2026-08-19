Gurih dan Aromatik, Begini Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Disukai Keluarga

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa dibuat dalam waktu singkat? Udang goreng serundeng bawang dapat menjadi pilihan yang menarik untuk menu makan keluarga.
Udang yang memiliki rasa gurih berpadu dengan bawang yang digoreng hingga harum dan renyah. Perpaduan tersebut membuat hidangan sederhana ini cocok disandingkan dengan nasi putih hangat.
Selain rasanya yang menggugah selera, bahan dan proses pembuatannya juga cukup praktis. Menu ini bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin memasak hidangan rumahan tanpa membutuhkan banyak waktu.
Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang bisa dicoba di rumah.
Udang goreng serundeng bawang siap disantap. Sajian ini juga bisa dilengkapi sambal atau lalapan sesuai selera untuk menambah kenikmatan.
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Jawa Pos
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