Gurih dan Aromatik, Begini Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Disukai Keluarga

Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa dibuat dalam waktu singkat? Udang goreng serundeng bawang dapat menjadi pilihan yang menarik untuk menu makan keluarga.

Udang yang memiliki rasa gurih berpadu dengan bawang yang digoreng hingga harum dan renyah. Perpaduan tersebut membuat hidangan sederhana ini cocok disandingkan dengan nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggugah selera, bahan dan proses pembuatannya juga cukup praktis. Menu ini bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin memasak hidangan rumahan tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang bisa dicoba di rumah.