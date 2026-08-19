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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.25 WIB

Gurih dan Aromatik, Begini Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Disukai Keluarga

Resep Udang Goreng Serundeng Bawang yang Enak dan Praktis. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com – Bingung mencari lauk sederhana yang bisa dibuat dalam waktu singkat? Udang goreng serundeng bawang dapat menjadi pilihan yang menarik untuk menu makan keluarga.

Udang yang memiliki rasa gurih berpadu dengan bawang yang digoreng hingga harum dan renyah. Perpaduan tersebut membuat hidangan sederhana ini cocok disandingkan dengan nasi putih hangat.

Selain rasanya yang menggugah selera, bahan dan proses pembuatannya juga cukup praktis. Menu ini bisa menjadi solusi bagi kamu yang ingin memasak hidangan rumahan tanpa membutuhkan banyak waktu.

Dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep udang goreng serundeng bawang yang bisa dicoba di rumah.

Bahan-Bahan

  • 300 gram udang
  • 10 siung bawang merah
  • 12 siung bawang putih
  • 2 sendok makan bumbu marinasi
  • 2 sendok makan ketumbar bubuk
  • Sedikit air
  • Minyak untuk menggoreng

Cara Membuat

  1. Kupas dan bersihkan bawang merah serta bawang putih. Masukkan keduanya ke dalam blender bersama sedikit air, kemudian proses hingga teksturnya masih agak kasar. Setelah itu, sisihkan.
  1. Bersihkan udang, kemudian cuci hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Masukkan udang ke dalam wadah.
  1. Tambahkan bumbu marinasi dan ketumbar bubuk ke dalam udang. Aduk hingga bumbu melapisi seluruh bagian udang.
  1. Masukkan bawang yang telah dihaluskan kasar. Campurkan kembali sampai semua bahan merata.
  1. Diamkan udang selama beberapa saat agar bumbu lebih meresap ke dalam daging.
  1. Panaskan minyak dalam wajan dengan api sedang. Setelah minyak cukup panas, masukkan udang beserta bumbu bawangnya.
  1. Goreng sambil sesekali diaduk agar udang dan bawang matang secara merata serta tidak mudah gosong.
  1. Masak hingga udang berubah warna dan matang, sementara bagian bawangnya menjadi harum serta kecokelatan.
  1. Setelah matang, angkat udang dan bumbu bawang dari minyak. Tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
  1. Pindahkan ke piring saji dan nikmati bersama nasi putih hangat.

Udang goreng serundeng bawang siap disantap. Sajian ini juga bisa dilengkapi sambal atau lalapan sesuai selera untuk menambah kenikmatan.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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