Resep Crispy Mozzarella Fries, Camilan Keju Renyah dengan Isian Lumer

JawaPos.com - Sedang mencari ide camilan yang disukai anak-anak maupun orang dewasa? Crispy Mozzarella Fries bisa menjadi pilihan karena bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya lembut dengan keju mozzarella yang meleleh saat digigit.

Resep ala @pinaapplesss ini cukup sederhana dan tidak membutuhkan banyak bahan. Rahasianya ada pada proses pelapisan dan penyimpanan mozzarella di freezer sebelum digoreng agar keju tidak mudah bocor ketika terkena minyak panas.

Mozzarella memiliki tekstur yang lembut dan mudah meleleh ketika dipanaskan. Ketika dibungkus dengan lapisan tepung dan breadcrumbs, keju berubah menjadi camilan dengan perpaduan tekstur renyah di luar dan cheesy di dalam.

Rasa gurih dari mozzarella juga semakin nikmat karena lapisannya diberi tambahan paprika bubuk, bawang putih bubuk, dan lada. Camilan ini cocok disajikan sebagai teman menonton film, bekal, maupun menu santai di rumah.

Bahan-Bahan

Keju mozzarella secukupnya

1 cup tepung terigu

1 sdm paprika bubuk

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdt lada putih bubuk

Garam secukupnya

2 butir telur

¼ cup air

Tepung roti atau breadcrumbs secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Gunakan mozzarella yang dapat dipotong menjadi bentuk memanjang agar tampilannya menyerupai french fries atau mozzarella sticks. Jumlah bahan pelapis dapat disesuaikan dengan banyaknya mozzarella yang digunakan.

Cara Membuat Crispy Mozzarella Fries

1. Potong Mozzarella

Potong keju mozzarella menjadi bentuk memanjang dengan ukuran yang kurang lebih sama. Jangan membuat potongannya terlalu tipis agar bagian dalam tetap memiliki tekstur cheesy setelah digoreng.

Setelah dipotong, sisihkan mozzarella sambil menyiapkan bahan pelapis. Pastikan mozzarella dalam kondisi dingin agar lebih mudah dilapisi dan tidak cepat lembek.

2. Siapkan Tepung Berbumbu

Campurkan tepung terigu dengan paprika bubuk, bawang putih bubuk, lada putih, dan garam. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dengan tepung.

Campuran ini akan memberikan rasa gurih dan aroma yang lebih harum pada bagian luar mozzarella. Jika ingin rasa yang lebih pedas, paprika bubuk bisa ditambah sesuai selera.

3. Buat Adonan Basah

Pecahkan dua butir telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan ¼ cup air. Kocok hingga telur dan air tercampur rata.

Siapkan juga breadcrumbs dalam wadah terpisah. Dengan begitu, proses pelapisan mozzarella bisa dilakukan secara berurutan dan lebih mudah.

4. Lapisi Mozzarella

Ambil satu potong mozzarella, kemudian balurkan ke tepung berbumbu hingga seluruh permukaannya tertutup. Setelah itu, celupkan ke dalam campuran telur hingga basah secara merata.

Selanjutnya, pindahkan mozzarella ke breadcrumbs dan balurkan hingga seluruh permukaannya tertutup. Pastikan tidak ada bagian keju yang terbuka karena lapisan tersebut berfungsi membantu menjaga mozzarella tetap berada di dalam saat digoreng.

5. Ulangi Pelapisan

Untuk mendapatkan lapisan yang lebih kokoh, mozzarella dapat dilapisi kembali dengan tepung, telur, dan breadcrumbs. Lapisan ganda akan membantu mengurangi kemungkinan keju bocor ketika terkena minyak panas.

Tekan perlahan breadcrumbs pada permukaan mozzarella agar menempel dengan baik. Lakukan proses ini sampai seluruh potongan mozzarella selesai dilapisi.

6. Simpan di Freezer

Masukkan mozzarella yang sudah dilapisi ke dalam freezer selama sekitar **1 jam**. Langkah ini menjadi salah satu bagian penting agar lapisan lebih set dan keju tetap dingin sebelum masuk ke minyak panas.

Jangan melewatkan proses ini jika ingin mendapatkan hasil yang lebih rapi. Mozzarella yang langsung digoreng tanpa didinginkan berisiko lebih cepat meleleh dan keluar dari lapisan tepung.

7. Goreng dengan Minyak Panas

Panaskan minyak terlebih dahulu hingga benar-benar panas. Setelah itu, masukkan mozzarella yang sudah didinginkan ke dalam minyak.

Goreng dalam waktu singkat hingga bagian luarnya berubah menjadi keemasan dan crispy. Jangan menggoreng terlalu lama karena mozzarella dapat meleleh dan bocor keluar dari lapisan tepung.

8. Tiriskan dan Sajikan

Setelah bagian luarnya terlihat renyah dan berwarna keemasan, segera angkat mozzarella dari minyak. Tiriskan sebentar untuk mengurangi minyak berlebih.

Crispy Mozzarella Fries paling nikmat disantap selagi hangat. Saat dibelah atau digigit, bagian dalamnya akan terasa lembut dan cheesy dengan lapisan luar yang renyah.

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan seluruh permukaan mozzarella tertutup rapat oleh bahan pelapis. Jika ada bagian keju yang terbuka, mozzarella akan lebih mudah keluar ketika mulai meleleh.

Selain itu, jangan terlalu lama menggoreng mozzarella. Minyak harus sudah panas sebelum mozzarella dimasukkan sehingga bagian luar dapat cepat matang dan renyah tanpa memberikan waktu terlalu lama bagi keju untuk meleleh.

Crispy Mozzarella Fries sudah memiliki rasa gurih dari keju dan bumbu pelapis, tetapi akan semakin nikmat jika disajikan bersama saus cocolan. Saus tomat, saus sambal, mayonnaise, atau campuran mayonnaise dan saus sambal bisa menjadi pilihan sederhana.

Jika ingin rasa yang lebih creamy, mozzarella juga cocok disajikan bersama saus keju. Sementara untuk pencinta pedas, saus sambal atau spicy mayo dapat memberikan kontras rasa yang membuat camilan semakin nagih.

Crispy Mozzarella Fries bisa menjadi alternatif ketika bosan dengan camilan berbahan kentang atau tepung biasa. Perpaduan kulit luar yang crispy dengan mozzarella yang lembut dan lumer membuatnya menarik untuk disajikan dalam berbagai kesempatan.