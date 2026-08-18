Resep Pempek Nasi Sisa, Olahan Nasi yang Gurih dan Kenyal ala Rumahan

JawaPos.com - Punya nasi sisa di kulkas dan bingung mau diolah menjadi apa? Daripada hanya dibuat nasi goreng, nasi sisa bisa disulap menjadi Pempek Nasi Sisa yang gurih, kenyal, dan semakin nikmat ketika disantap bersama kuah cuko.

Resep ala @gio.mci10 ini menjadi salah satu cara kreatif untuk memanfaatkan nasi yang masih layak makan. Teksturnya memang berbeda dari pempek pada umumnya, tetapi perpaduan tepung tapioka, bumbu ikan teri, dan kuah cuko membuatnya tetap terasa lezat.

Pempek biasanya identik dengan ikan dan tepung tapioka sebagai bahan utamanya. Namun, resep ini menggunakan nasi sebagai salah satu bahan dasar sehingga bisa menjadi alternatif yang lebih praktis ketika stok nasi di rumah masih tersisa.

Tambahan bubuk ikan teri memberikan aroma dan rasa gurih yang membuat adonan terasa lebih kaya. Setelah digoreng dan disiram dengan cuko, pempek nasi ini bisa menjadi camilan rumahan yang cocok dinikmati kapan saja.

Bahan-Bahan

Bahan Pempek Nasi

300 gram nasi

2 siung bawang putih

2 sdt garam

2 sdt penyedap

1 sdt gula

2 sdt bubuk ikan teri

3 sdm tepung terigu

200 ml air

Daun bawang secukupnya

1 butir telur

250 gram tepung tapioka

Minyak goreng secukupnya

Bahan Cuko

400 ml air

200 gram gula batok

1 sdm asam jawa

2 sdt cuka dapur

2 siung bawang putih

10 buah cabai rawit hijau

2 sdt garam

1 sdt micin

Jumlah cabai pada cuko dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, jumlah cabai rawit bisa ditambah sesuai selera.

Cara Membuat Pempek Nasi Sisa

1. Siapkan Nasi

Masukkan nasi ke dalam chopper atau food processor bersama bawang putih. Haluskan hingga nasi memiliki tekstur yang lebih lembut dan mudah dicampurkan dengan bahan lainnya.

Jika tidak memiliki chopper, nasi juga bisa dihaluskan menggunakan ulekan. Pastikan nasi tidak terlalu berair agar nantinya adonan lebih mudah dibentuk.

2. Buat Adonan Dasar

Masukkan nasi yang sudah dihaluskan ke dalam wadah. Tambahkan garam, penyedap, gula, bubuk ikan teri, tepung terigu, air, dan daun bawang.

Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Pastikan bumbu tersebar dengan baik agar rasa gurihnya merata di seluruh bagian pempek.

3. Masak Adonan

Masukkan adonan nasi ke dalam wajan, kemudian masak sambil terus diaduk. Gunakan api sedang hingga adonan mulai mengental dan menjadi lebih mudah diolah.

Setelah teksturnya mengental, matikan api dan diamkan sebentar hingga adonan cukup hangat untuk disentuh. Jangan langsung mencampurkan telur ketika adonan masih terlalu panas agar telur tidak matang sebelum tercampur rata.

4. Tambahkan Telur dan Tapioka

Masukkan satu butir telur ke dalam adonan yang sudah agak dingin. Aduk hingga telur tercampur rata, kemudian tambahkan tepung tapioka secara bertahap.

Aduk hingga terbentuk adonan yang bisa dibentuk. Hindari menguleni adonan terlalu lama karena terlalu banyak mengaduk tepung tapioka dapat membuat tekstur pempek menjadi terlalu padat.

5. Bentuk Pempek

Ambil adonan secukupnya, lalu bentuk sesuai selera. Pempek bisa dibuat menjadi bentuk lenjer sederhana agar proses pembuatannya lebih praktis.

Pastikan ukuran setiap pempek relatif sama agar matang secara merata. Jika adonan terasa sedikit lengket, gunakan sedikit tapioka pada tangan untuk membantu proses pembentukan.

6. Rebus Pempek

Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan pempek yang sudah dibentuk. Rebus hingga pempek matang dan mengapung di permukaan air.

Setelah mengapung, angkat dan tiriskan. Biarkan pempek sedikit dingin sebelum digoreng agar permukaannya lebih mudah mendapatkan tekstur yang renyah.

7. Goreng Pempek

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup menggunakan api sedang. Masukkan pempek yang sudah direbus, kemudian goreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan.

Angkat dan tiriskan setelah matang. Pempek bisa langsung disajikan atau dipotong terlebih dahulu agar lebih mudah disantap bersama cuko.

Cara Membuat Cuko

1. Untuk membuat cuko, haluskan bawang putih dan cabai rawit hijau. Sementara itu, rebus air bersama gula batok hingga gula benar-benar larut.

2. Masukkan bawang putih, cabai, asam jawa, cuka dapur, garam, dan micin. Aduk rata kemudian masak hingga kuah cuko mendidih dan bumbunya menyatu.

3. Setelah matang, cicipi kuahnya dan sesuaikan rasa asam, manis, pedas, serta gurih sesuai selera. Jika ingin mendapatkan kuah yang lebih bersih, cuko bisa disaring sebelum disajikan.

Salah satu hal penting dalam membuat pempek adalah memperhatikan penggunaan tepung tapioka. Masukkan tepung secara bertahap dan jangan terlalu lama menguleni adonan agar hasil akhirnya tetap memiliki tekstur yang kenyal.

Gunakan nasi yang teksturnya tidak terlalu lembek. Nasi sisa yang sudah disimpan di kulkas justru dapat digunakan selama masih dalam kondisi baik dan tidak berbau atau berubah tekstur secara tidak wajar.

Pempek nasi paling nikmat disantap setelah digoreng dan masih hangat. Potong pempek menjadi beberapa bagian, kemudian siram dengan kuah cuko sesuai selera.

Untuk menambah tekstur dan rasa, kamu juga bisa menambahkan potongan timun segar. Perpaduan pempek yang gurih dan renyah dengan cuko yang manis, asam, serta pedas membuat camilan ini semakin menggugah selera.

Pempek Nasi Sisa bisa menjadi bukti bahwa nasi sisa tidak selalu harus berakhir menjadi nasi goreng. Dengan sedikit kreativitas dan bahan sederhana, nasi yang masih layak makan dapat diolah menjadi camilan dengan rasa yang berbeda.