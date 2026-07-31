Resep Tumis Tahu Telur Tomat, Menu Rumahan Sederhana yang Gurih dan Segar

Potret tumis tahu telur tomat yang segar dan gurih, cocok dijadikan comfort food keluarga. (instagram.com/@hello.itsmillie)

JawaPos.com - Bagi yang sedang mencari menu rumahan praktis dengan bahan sederhana, Tumis Tahu Telur Tomat bisa menjadi pilihan yang tepat. Perpaduan tahu sutera yang lembut, telur, dan tomat menghasilkan hidangan dengan rasa gurih sekaligus segar. Ditambah bumbu sederhana, menu ini cocok disajikan sebagai lauk sehari-hari untuk seluruh keluarga.



Dilansir dari Instagram @hello.itsmillie, resep ini menggunakan tahu sutera yang digoreng terlebih dahulu agar bagian luarnya sedikit renyah, lalu dimasak bersama telur orak-arik dan tomat dalam kuah berbumbu yang ringan. Hasilnya adalah masakan sederhana yang tetap menggugah selera.



Tumis tahu telur menjadi salah satu menu favorit karena mudah dibuat, ekonomis, dan kaya protein. Kehadiran tomat memberikan rasa segar sekaligus sedikit asam yang membuat hidangan tidak terasa membosankan.



Selain itu, resep ini hanya membutuhkan waktu singkat untuk memasak sehingga cocok dijadikan menu saat sibuk atau ketika ingin menyajikan lauk rumahan yang praktis.



Bahan-Bahan

300 gram tahu sutera

1 buah tomat, potong-potong

3 butir telur

5-6 siung bawang merah, iris

3 siung bawang putih, cincang

1 batang daun bawang, iris

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu ayam bubuk

1 sdt gula pasir

½ sdt lada putih bubuk

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya



Cara Membuat Tumis Tahu Telur Tomat

1. Goreng Tahu

Potong tahu sutera sesuai selera, lalu goreng hingga permukaannya sedikit kecokelatan.

Angkat dan tiriskan.

2. Masak Telur

Kocok telur, kemudian masak menjadi orak-arik hingga matang.

Angkat dan sisihkan.

3. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.

Masukkan potongan tomat, kemudian masak hingga mulai layu.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan telur orak-arik ke dalam tumisan.

Tuangkan air secukupnya, lalu masak hingga mendidih.

Tambahkan saus tiram, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan lada putih.

Aduk hingga bumbu tercampur rata.

5. Masukkan Tahu

Masukkan tahu goreng dan irisan daun bawang.

Masak beberapa menit hingga bumbu meresap, lalu angkat.

6. Sajikan

Sajikan Tumis Tahu Telur Tomat selagi hangat bersama nasi putih.



Gunakan tahu sutera yang masih segar agar teksturnya tetap lembut setelah dimasak. Goreng tahu sebentar saja hingga permukaannya kokoh sehingga tidak mudah hancur saat ditumis.

Masukkan daun bawang di tahap akhir agar warnanya tetap hijau dan aromanya lebih segar. Jika ingin kuah lebih banyak, tambahkan air sesuai selera dan sesuaikan kembali bumbunya.



Tumis Tahu Telur Tomat dapat disajikan bersama nasi putih hangat, sambal, atau kerupuk. Anda juga bisa menambahkan jamur, sawi, atau wortel agar kandungan gizinya semakin lengkap. Untuk rasa yang lebih pedas, tambahkan irisan cabai rawit saat menumis bumbu.



Tumis Tahu Telur Tomat merupakan menu rumahan yang sederhana tetapi tetap lezat dan bergizi. Perpaduan tahu lembut, telur, dan tomat menciptakan cita rasa gurih dengan sentuhan segar yang cocok dinikmati kapan saja.

Dengan bahan yang mudah ditemukan dan cara memasak yang praktis, resep ini layak menjadi salah satu menu andalan di rumah.

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