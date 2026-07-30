Anti Gagal! Resep Ayam Goreng Rempah ala Devina Hermawan yang Tetap Juicy dan Crispy Tanpa Ungkep

JawaPos.com - Kali ini, Chef Devina Hermawan di kanal Youtube-nya menghadirkan resep Ayam Goreng Rempah Anti Gagal, yang bisa dibuat tanpa perlu diungkep tetapi tetap menghasilkan tekstur yang sempurna dan rasa yang kaya rempah.

Dalam resep ini, Chef Devina menggunakan teknik marinasi dengan bumbu rempah yang meresap sempurna ke dalam daging ayam.

Dengan cara ini, ayam tetap juicy dan gurih tanpa perlu direbus atau diungkep terlebih dahulu. Proses penggorengan yang tepat juga menjadi kunci utama agar hasil akhir ayam goreng tetap crispy dan renyah.

Selain itu, perpaduan berbagai rempah seperti bawang putih, ketumbar, kunyit, dan jahe memberikan aroma khas yang menggugah selera. Tak hanya itu, tambahan daun jeruk dan serai semakin memperkaya cita rasa hidangan ini.

Resep dan Cara Membuatnya

Untuk membuat ayam goreng rempah ala Devina Hermawan, berikut bahan dan langkah-langkahnya:

Resep Ayam Goreng Rempah (Untuk 5 Porsi)

Bahan Utama:

· 1 kg paha ayam utuh; 1 sdt cuka