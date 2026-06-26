Resep Japanese Korokke Isi Keju, Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

Bahan-Bahan

Bahan Utama

2-3 buah kentang, potong dan rebus hingga empuk

300-350 gram daging sapi giling

1 sdt garam

1 sdt gula merah atau brown sugar

1-2 sdm kecap asin (soy sauce)

Sejumput lada

1 sdt paprika powder

1 sdm saus tiram

Sedikit kecap manis

Keju mozzarella secukupnya, potong dadu kecil atau parut



Bahan Pelapis

Tepung terigu

Telur

Tepung panir (breadcrumbs)



Pelengkap

Saus takoyaki atau saus tempura



Cara Membuat Japanese Korokke

1. Siapkan Kentang

Rebus kentang hingga empuk, lalu tiriskan dan haluskan selagi masih hangat.

Sisihkan.

2. Masak Daging

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis daging sapi giling hingga berubah warna.

Tambahkan garam, brown sugar, kecap asin, lada, paprika powder, saus tiram, dan sedikit kecap manis.

Masak hingga bumbu meresap dan daging matang sempurna.

3. Campurkan dengan Kentang

Masukkan daging yang sudah dimasak ke dalam kentang tumbuk.

Aduk hingga tercampur rata dan koreksi rasa sesuai selera.

4. Bentuk Korokke

Ambil adonan kentang secukupnya.

Masukkan potongan atau parutan keju mozzarella di bagian tengah, lalu bentuk menjadi bulat atau oval.

5. Balur dengan Pelapis

Siapkan breading station yang terdiri dari tepung terigu, telur kocok, dan tepung panir.

Balurkan korokke ke tepung terigu, celupkan ke telur, lalu balur dengan tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.

6. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang hingga besar.

Goreng korokke sampai berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya terasa renyah.

Angkat dan tiriskan.

7. Sajikan

Sajikan Japanese Korokke selagi hangat dengan saus takoyaki atau saus tempura favorit.



Pastikan kentang tidak terlalu berair setelah direbus agar adonan mudah dibentuk. Setelah dibentuk dan dilapisi tepung panir, simpan korokke di dalam kulkas selama 15-30 menit sebelum digoreng agar bentuknya lebih kokoh. Selain itu, gunakan minyak yang sudah benar-benar panas agar lapisan luar cepat mengeras dan tidak menyerap terlalu banyak minyak.



Salah satu keunggulan Japanese Korokke adalah kemudahannya untuk disimpan. Setelah dibentuk dan dilapisi tepung panir, korokke dapat disimpan dalam freezer hingga beberapa minggu. Saat ingin dimakan, Anda hanya perlu menggorengnya langsung tanpa perlu dicairkan terlebih dahulu.



Korokke juga cocok disajikan bersama nasi hangat, salad, saus sambal, mayones, atau sebagai isian sandwich.



Dengan kombinasi kentang yang lembut, daging berbumbu gurih, dan keju yang lumer, Japanese Korokke menjadi hidangan yang sulit ditolak. Tidak hanya cocok sebagai camilan, menu ini juga bisa menjadi lauk praktis untuk stok di rumah.