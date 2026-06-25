Resep Aci Tahu Crispy, Camilan Gurih yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan sederhana dengan bahan murah meriah tetapi rasanya bikin ketagihan, Aci Tahu Crispy ala @michelealex bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan tahu putih dan tepung tapioka menghasilkan tekstur yang unik, renyah di luar namun tetap kenyal di bagian dalam.
Yang membuat camilan ini semakin istimewa adalah saus pedas manisnya. Kombinasi cabai, bawang putih, gula, dan cuka menciptakan rasa pedas, manis, dan sedikit asam yang cocok dipadukan dengan gurihnya aci tahu. Sekali coba, dijamin sulit berhenti mengunyah.
Aci tahu memiliki cita rasa yang mirip perpaduan antara cireng dan tahu crispy. Teksturnya renyah saat baru digoreng, tetapi tetap memiliki sensasi kenyal khas tapioka yang disukai banyak orang. Selain itu, bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah ditemukan di dapur.
Resep ini juga cocok dijadikan camilan keluarga, teman minum teh, hingga ide jualan karena modalnya relatif terjangkau tetapi hasilnya melimpah.
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