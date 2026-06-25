Resep Aci Tahu Crispy, Camilan Gurih yang Bikin Nagih

Potret aci tahu crispy dengan tekstur renyah di luar dan kenyal di dalam. (Sumber: instagram.com/@michelealex)



JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan sederhana dengan bahan murah meriah tetapi rasanya bikin ketagihan, Aci Tahu Crispy ala @michelealex bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan tahu putih dan tepung tapioka menghasilkan tekstur yang unik, renyah di luar namun tetap kenyal di bagian dalam.



Yang membuat camilan ini semakin istimewa adalah saus pedas manisnya. Kombinasi cabai, bawang putih, gula, dan cuka menciptakan rasa pedas, manis, dan sedikit asam yang cocok dipadukan dengan gurihnya aci tahu. Sekali coba, dijamin sulit berhenti mengunyah.



Aci tahu memiliki cita rasa yang mirip perpaduan antara cireng dan tahu crispy. Teksturnya renyah saat baru digoreng, tetapi tetap memiliki sensasi kenyal khas tapioka yang disukai banyak orang. Selain itu, bahan-bahannya sangat sederhana dan mudah ditemukan di dapur.



Resep ini juga cocok dijadikan camilan keluarga, teman minum teh, hingga ide jualan karena modalnya relatif terjangkau tetapi hasilnya melimpah.

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Bahan-Bahan

Bahan Aci Tahu

1 buah tahu putih

2 siung bawang putih, parut

2 batang daun bawang, iris tipis

100 gram tepung tapioka

1½ sdt bawang putih bubuk

1 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

¼ sdt micin



Bahan Saus Pedas Manis

1 buah cabai merah besar

3 buah cabai rawit

1 siung bawang putih

250 ml air

⅔ sdt garam

3 sdm gula pasir

2 sdm cuka

3 sdm sambal



Cara Membuat Aci Tahu Crispy

1. Siapkan Adonan

Hancurkan tahu putih menggunakan garpu atau sendok hingga halus.

Tambahkan bawang putih parut, daun bawang, tepung tapioka, bawang putih bubuk, garam, kaldu bubuk, dan micin. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa dipadatkan.

2. Bentuk dan Goreng

Ambil adonan secukupnya lalu pipihkan sesuai selera.

Panaskan minyak dengan api sedang, kemudian goreng adonan hingga berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya terasa garing.

Angkat dan tiriskan.

3. Buat Saus Pedas Manis

Blender cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih hingga halus.

Tumis bumbu yang sudah diblender sampai aroma mentahnya hilang dan bumbu sedikit mengering.

Tambahkan air, garam, gula, cuka, dan sambal. Aduk rata lalu masak hingga mendidih.

Rebus sekitar satu menit hingga semua bumbu menyatu, kemudian angkat.

4. Sajikan

Sajikan aci tahu selagi hangat bersama saus pedas manis sebagai cocolan.



Gunakan tahu putih yang tidak terlalu banyak mengandung air agar adonan tidak lembek. Jika adonan terasa terlalu basah, tambahkan sedikit tepung tapioka. 1 buah tahu putih2 siung bawang putih, parut2 batang daun bawang, iris tipis100 gram tepung tapioka1½ sdt bawang putih bubuk1 sdt garam1 sdt kaldu bubuk¼ sdt micin1 buah cabai merah besar3 buah cabai rawit1 siung bawang putih250 ml air⅔ sdt garam3 sdm gula pasir2 sdm cuka3 sdm sambal1. Siapkan AdonanHancurkan tahu putih menggunakan garpu atau sendok hingga halus.Tambahkan bawang putih parut, daun bawang, tepung tapioka, bawang putih bubuk, garam, kaldu bubuk, dan micin. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang bisa dipadatkan.2. Bentuk dan GorengAmbil adonan secukupnya lalu pipihkan sesuai selera.Panaskan minyak dengan api sedang, kemudian goreng adonan hingga berwarna kuning keemasan dan bagian luarnya terasa garing.Angkat dan tiriskan.3. Buat Saus Pedas ManisBlender cabai merah besar, cabai rawit, dan bawang putih hingga halus.Tumis bumbu yang sudah diblender sampai aroma mentahnya hilang dan bumbu sedikit mengering.Tambahkan air, garam, gula, cuka, dan sambal. Aduk rata lalu masak hingga mendidih.Rebus sekitar satu menit hingga semua bumbu menyatu, kemudian angkat.4. SajikanSajikan aci tahu selagi hangat bersama saus pedas manis sebagai cocolan.Gunakan tahu putih yang tidak terlalu banyak mengandung air agar adonan tidak lembek. Jika adonan terasa terlalu basah, tambahkan sedikit tepung tapioka.

Goreng dengan api sedang agar bagian luar menjadi renyah sementara bagian dalam tetap matang sempurna. Hindari menggunakan api terlalu besar karena bagian luar bisa cepat gosong sementara bagian dalam masih lembek.



Aci tahu paling nikmat dinikmati sebagai camilan sore bersama teh hangat, es teh manis, atau kopi. Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, tambahkan cabai rawit cincang ke dalam saus atau sajikan bersama sambal favorit.



Meski hanya menggunakan tahu dan tepung tapioka sebagai bahan utama, Aci Tahu Crispy mampu menghadirkan rasa dan tekstur yang memuaskan. Ditambah saus pedas manis yang segar, camilan ini cocok menjadi teman santai di rumah maupun ide jualan yang menjanjikan.