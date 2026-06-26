Selalu Ramai Antrian, 3 Nasi Liwet Paling Legendaris di Solo yang Jadi Kuliner Favoritnya Warga Lokal

JawaPos.Com - Solo menyimpan kuliner hidden gem yang layak untuk dikunjungi. Tidak hanya selat solo, anda juga perlu mencicipi nasi liwet khas yang telah menjadi favoritnya warga setempat.

Seporsi nasi liwet Solo terdiri dari nasi gurih, sayur labu siam, ayam suwir, dan areh yang memberikan cita rasa gurih dan creamy.

Agar semakin nimat, anda wajib menambahkan lauk tambahan seperti ayam kampung goreng, telur pindang, tahu bacem, serta uritan.

Jika anda bingung memilih tempat makan, berikut rekomendasi warung nasi liwet legendaris favorit warga Solo. berdasarkan rekomendasi kanal YouTube @SetiyoAdinataTV.

Jika ke Solo, anda bisa kenyang dengan menikmati seporsi nasi liwet dengan harga mulai belasan ribu rupiah saja.

Nasi Liwet Yu Sani

Nasi liwet Yu Sani berlokasi di Jl. Veteran, Gajahan. Warung nasi liwet ini buka mulai pukul 16.00-23.00. Nasi liwet di sini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 10.000. Nasi liwet Yu Sani terdiri nasi hangat, sayur labu siam, suwiran ayam, kuah, dan areh. Nasi liwet Yu Sani selalu ramai antrian dan menjadi salah satu favorit orang Solo. di dalam.

Di sini tersedia menu pendamping beragam, sehingga anda bebas memilih lauk tambahan seperti paha, sayap, kepala, brutu, uritan, ati ampela, usus, telur coklat, tahu, tempe, telur kukus, sampai garang asem.

Nasi Liwet Bu Sarmi Lojiwetan