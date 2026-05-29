5 Mall Surabaya yang Area Duduk Santainya Sering Dipakai Kabur dari Macet Kota

Ilustrasi mall di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com - Saat jam pulang kerja, perjalanan akan terasa lebih lama karena kemacetan yang terjadi di sejumlah titik.

Beberapa dari mereka memilih beristirahat sejenak di mall dengan area duduk nyaman, coffe shop dan lounge santai.

Dan ternyata, ada beberapa mall di Surabaya yang menjadi pilihan favorit karena fasilitasnya lengkap.

Mall tersebut berkembang menjadi ruang sosial masyarakat urban di tengah padatnya aktivitas kota besar. Apa saja? Simak ulasan selengkapnya seperti dilansir dari laman Occupi, Kamis (28/5).

Tunjungan plaza

Tunjungan plaza terletak di Jantung Kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 8-12, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya.

Mall terbesar kedua Surabaya yang membentang hingga Jl. Embong Malang. Mall ini terdiri dari 6 bangunan yang saling terhubung.

Tunjungan mall dikelilingi hotel mewah (Sheraton) serta aksebilitasnya mudah dijangkau oleh transportasi.

Mall yang memiliki fasilitas lengkap dengan luas lebih dari 175.000 m2 sangat cocok singgah di tengahnya macet kota.

Tunjungan plaza salah satu mall terbesar di Surabaya dengan fasilitas yang lengkap seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).

Galaxy mall 3

Galaxy mall 3 terletak di kawasan Mulyorejo, Surabaya Timur. Mall yang terintegrasi dengan galaxy mall 1 dan 2.

Mall dengan area duduk di sepanjang koridor yang memiliki pencahayaan alami dan desain kontemporer.

Sky bridge menjadi akses yang menghubungkan galaxy mall 1&2 serta via Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) dengan fasilitas yang mewah.

Banyak tenant makanan dan hiburan sangat cocok sebagai tempat singgah aktivitas kerja maupun kuliah.

Galaxy mall menjadi pusat gaya hidup fasilitas lengkap di kawasan strategis Surabaya Timur seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).

Ciputra world Surabaya

Ciputra world Surabaya terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.89, Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya Barat.

Lokasinya strategis yang memanfaatkan area cafe dan semi-outdoor sambil menunggu macetnya area Mayjen Sungkono.

Banyak spot foto dan duduk di area V-walk serta aksesnya strategis, hanya 2 menit dari pintu tol Satelit, memudahkan koneksi ke bandara dan luar kota.

CPS merupakan mall yang terintegrasi dengan hotel, apartemen, dan pusat bisnis seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).

Grand city mall Surabaya

Grand city mall Surabaya terletak di Jl. Walikota Mustajab No. 1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya.

Aksesnya berdekatan dengan stasiun Surabaya Gubeng dan di depan sungai Kalimas.

Mall dengan area indoor yang luas dan spot nongkrong nyaman cocok untuk menunggu kemacetan kota.

Grand city mall Surabaya menjadi area MICE dengan aktivitas bisnis dan hiburan masyarakat seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).

Lagoon avenue mall Sungkono

Mall sungkono terletak Jl. KH Abdul Wahab Siamin Surabaya No.Kav. 9-10, Putat Gede, kawasan superblok Grand Sungkono Lagoon, Surabaya Barat.

Mall dengan konsep skylight roof yang menyediakan area outdoor dan alfresco dining di tepi laguna.

Stasiun terdekat dengan mall yaitu stasiun tandes dan wonokromo hanya saja menggunakan moda online untuk kesana.

Lagoon avenue mall Sungkono dengan konsep alam dan beberapa cafe terapung seperti yang dilansir oleh TripadVisor, Kamis (24/3).