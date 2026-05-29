Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Nova Dinata
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.17 WIB

5 Mall Surabaya yang Area Duduk Santainya Sering Dipakai Kabur dari Macet Kota

Ilustrasi mall di Surabaya. (Magnific)

 

JawaPos.com - Saat jam pulang kerja, perjalanan akan terasa lebih lama karena kemacetan yang terjadi di sejumlah titik.  
 
Beberapa dari mereka memilih beristirahat sejenak di mall dengan area duduk nyaman, coffe shop dan lounge santai. 
 
Dan ternyata, ada beberapa mall di Surabaya yang menjadi pilihan favorit karena fasilitasnya lengkap. 
 
Mall tersebut berkembang menjadi ruang sosial masyarakat urban di tengah padatnya aktivitas kota besar. Apa saja? Simak ulasan selengkapnya seperti dilansir dari laman Occupi, Kamis (28/5). 
 
 
Tunjungan plaza 
 
Tunjungan plaza terletak di Jantung Kota Surabaya, Jawa Timur, tepatnya di Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 8-12, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Surabaya. 
 
Mall terbesar kedua Surabaya yang membentang hingga Jl. Embong Malang. Mall ini terdiri dari 6 bangunan yang saling terhubung. 
 
Tunjungan mall dikelilingi hotel mewah (Sheraton) serta aksebilitasnya mudah dijangkau oleh transportasi. 
 
Mall yang memiliki fasilitas lengkap dengan luas lebih dari 175.000 m2 sangat cocok singgah di tengahnya macet kota.
 
Tunjungan plaza salah satu mall terbesar di Surabaya dengan fasilitas yang lengkap seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5). 
 
Galaxy mall 3 
 
Galaxy mall 3 terletak di kawasan Mulyorejo, Surabaya Timur. Mall yang terintegrasi dengan galaxy mall 1 dan 2. 
 
Mall dengan area duduk di sepanjang koridor yang memiliki pencahayaan alami dan desain kontemporer. 
 
Sky bridge menjadi akses yang menghubungkan galaxy mall 1&2 serta via Jl. Dr. Ir. H. Soekarno (MERR) dengan fasilitas yang mewah. 
 
Banyak tenant makanan dan hiburan sangat cocok sebagai tempat singgah aktivitas kerja maupun kuliah. 
 
Galaxy mall menjadi pusat gaya hidup fasilitas lengkap di kawasan strategis Surabaya Timur seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).   
 
Ciputra world Surabaya 
 
Ciputra world Surabaya terletak di Jl. Mayjen Sungkono No.89, Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya Barat. 
 
Lokasinya strategis yang memanfaatkan area cafe dan semi-outdoor sambil menunggu macetnya area Mayjen Sungkono. 
 
Banyak spot foto dan duduk di area V-walk serta aksesnya strategis, hanya 2 menit dari pintu tol Satelit, memudahkan koneksi ke bandara dan luar kota. 
 
CPS merupakan mall yang terintegrasi dengan hotel, apartemen, dan pusat bisnis seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5). 
 
Grand city mall Surabaya 
 
Grand city mall Surabaya terletak di Jl. Walikota Mustajab No. 1, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya. 
 
Aksesnya berdekatan dengan stasiun Surabaya Gubeng dan di depan sungai Kalimas. 
 
Mall dengan area indoor yang luas dan spot nongkrong nyaman cocok untuk menunggu kemacetan kota. 
 
Grand city mall Surabaya menjadi area MICE dengan aktivitas bisnis dan hiburan masyarakat seperti yang dilansir oleh Occupi, Kamis (28/5).  
 
Lagoon avenue mall Sungkono 
 
Mall sungkono terletak Jl. KH Abdul Wahab Siamin Surabaya No.Kav. 9-10, Putat Gede, kawasan superblok Grand Sungkono Lagoon, Surabaya Barat. 
 
Mall dengan konsep skylight roof yang menyediakan area outdoor dan alfresco dining di tepi laguna. 
 
Stasiun terdekat dengan mall yaitu stasiun tandes dan wonokromo hanya saja menggunakan moda online untuk kesana.  
 
Lagoon avenue mall Sungkono dengan konsep alam dan beberapa cafe terapung seperti yang dilansir oleh TripadVisor, Kamis (24/3). 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
6 Mall Batam yang Banyak Didatangi Wisatawan untuk Belanja Fashion Harga Miring - Image
Travelling

6 Mall Batam yang Banyak Didatangi Wisatawan untuk Belanja Fashion Harga Miring

Selasa, 26 Mei 2026 | 22.27 WIB

6 Mall Bogor dengan Bioskop yang Banyak Dipilih Mahasiswa untuk Nonton Sepulang Kuliah - Image
Lifestyle

6 Mall Bogor dengan Bioskop yang Banyak Dipilih Mahasiswa untuk Nonton Sepulang Kuliah

Selasa, 26 Mei 2026 | 17.28 WIB

5 Mall Terdekat Bandara Soekarno-Hatta dengan Fasilitas Super Lengkap, Siap Penuhi Kebutuhan Anda Selama Transit - Image
Travelling

5 Mall Terdekat Bandara Soekarno-Hatta dengan Fasilitas Super Lengkap, Siap Penuhi Kebutuhan Anda Selama Transit

Selasa, 26 Mei 2026 | 16.23 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore