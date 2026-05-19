18 Spot Kuliner Favorit dan Enak di Summarecon Bekasi, Tempat Makan Buat Nongkrong Asyik

JawaPos.com - Kawasan Summarecon Bekasi menyimpan banyak pilihan tempat makan favorit yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari bebek goreng dengan sambal hijau yang sangat nagih hingga restoran bergaya saung di pinggir danau buatan.

Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan, suasana unik, harga terjangkau, hingga konsep yang sangat cocok untuk semua kesempatan.

Dari nasi uduk legendaris khas ibu kota hingga kedai kopi kekinian dengan harga sangat bersahabat, pilihan kuliner di kawasan Summarecon Bekasi sangat lengkap untuk semua selera.

Dilansir dari laman Rumah123 dan Gopay pada Selasa (19/5), berikut 18 rekomendasi kuliner tempat makan favorit dan enak di Summarecon Bekasi.

1. Bebek Kaleyo

Restoran yang berlokasi di Jl. Perjuangan Dalam, Saluran Irigasi, Marga Mulya, Bekasi Utara dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 22.00 ini menghadirkan bebek goreng dan bebek bakar dengan daging sangat empuk dan tidak amis.

Sambal hijau khasnya sangat populer dan selalu menjadi favorit pelanggan, dengan harga mulai dari Rp30.000 untuk paket hingga Rp125.000 untuk bebek utuh.

2. Gubug Makan Mang Engking