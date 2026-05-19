13 Rekomendasi Es Teler Favorit di Surabaya, Isiannya Melimpah Dipadukan Rasa Segar yang Bikin Nagih

JawaPos.Com - Surabaya tidak hanya dikenal lewat kuliner berat seperti rawon, rujak cingur, sate klopo, dan lontong balap, tetapi juga punya banyak pilihan dessert dan minuman segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas.

Salah satu minuman tradisional Nusantara yang tetap punya banyak penggemar hingga sekarang adalah es teler.

Perpaduan alpukat lembut, kelapa muda segar, nangka harum, cincau, susu kental manis, sirup, dan es serut menghadirkan sensasi manis, creamy, sekaligus menyegarkan dalam satu mangkuk.

Daya tarik es teler terletak pada kesederhanaannya yang selalu berhasil memanjakan lidah.

Beberapa tempat menyajikan es teler klasik dengan rasa autentik yang melegenda, sementara lainnya menghadirkan sentuhan modern dengan topping lebih beragam dan tampilan yang lebih menarik.

Dengan harga yang relatif terjangkau, es teler menjadi pilihan favorit untuk pelepas dahaga, dessert setelah makan, hingga teman nongkrong santai bersama keluarga atau teman.

Dilansir dari Google Maps, inilah tiga belas es teler paling enak dan favorit di Surabaya dengan isian melimpah dan rasa yang bikin nagih.

1. Es Teler 77 BG Junction

Es Teler 77 BG Junction menjadi salah satu destinasi favorit pencinta dessert tradisional Indonesia di Surabaya.

Nama Es Teler 77 sendiri sudah sangat dikenal luas karena konsisten menghadirkan es teler dengan rasa segar dan kombinasi isian yang lengkap.

Perpaduan alpukat, kelapa muda, nangka, susu, dan es serut menciptakan rasa manis yang pas dan cocok dinikmati kapan saja.

Cabang di BG Junction cukup nyaman untuk dijadikan tempat bersantai setelah berbelanja atau selesai makan bersama keluarga.

Banyak pelanggan menyukai kesegaran dessert di sini karena rasa buahnya tetap terasa alami dan tidak berlebihan.

Selain es teler, tersedia juga beberapa menu makanan dan minuman lain yang cukup beragam untuk menemani waktu santai.