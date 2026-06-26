Keliling Surabaya Demi Mencicipi Tiga Bakso Paling Legendaris, Punya Kuah Kaldu Paling Nagih

Ilustrasi bakso. (YouTube @Londokampung)

JawaPos.Com - Kurang lengkap rasanya saat ke Surabaya tanpa menikmati semangkuk bakso yang sangat gurih.

Kota pahlawan memiliki banyak warung bakso legendaris dengan cita rasa yang sudah menjadi favorit warga lokal.

Jika anda masih bingung menentukan pilihan, tiga tempat berikut menjadi rekomendasi yang paling banyak diburu pecinta bakso di Surabaya.

Bakso di Surabaya memiliki isian yang beragam, mulai dari bakso halus, bakso urat, tahu, siomay, dan lontong.

Bakso Surabaya terkenal dengan kuah kaldunya yang pekat dan kaya rasa. Porsinya yang jumbo, dengan isian yang melimpah membuat rasanya semakin kuat dan lezat.

Berikut rekomendasi bakso terfavorit di Surabaya, berdasarkan rekomendasi dari kanal YouTube @Londokampung.

Bakso Super

Bakso super beralamat di Jl. Dukuh Kupang Barat 1 No.132. Satu porsinya dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau yakni sekitar Rp 15.000-an. D5 da3a0 satu porsi bakso super, anda s4dah mendapatkan 3 butir bakso yang terdiri dari, bakso kasar, bakso halus, dan bakso puyuh, gorengan pangsit, tahu, dan siomay. Semangkuk bakso ini juga ditambahkan mie bihun serta mie kuning, kemudian disiram dengan kuah kaldu yang gurih. Di sini anda dapat menambah sambal dan kecap sepuasnya sesuai selera . Perpaduan antara bakso full daging, isian yang bervariasi, kuah kaldu yang lezat membuat bakso super menjadi salah satu yang terbaik di Surabaya.