Kurang Lengkap ke Malang Kalau Belum Coba Kuliner 13 Bakso Terenak Ini, dari Prasmanan hingga yang Dipanggang

JawaPos.com - Kota Malang dikenal sebagai salah satu kota dengan pilihan kuliner bakso paling beragam dan berkualitas di Indonesia.

Dari bakso prasmanan ala shabu-shabu hingga bakso bakar berbumbu kecap dengan aroma smoky yang menggoda, semuanya tersedia di berbagai sudut kota ini.

Setiap warung menawarkan keunikan tersendiri mulai dari pilihan isian, tekstur bakso, kuah kaldu, hingga aturan makan yang unik.

Dilansir dari laman Nagan Tour dan Labiru Tour pada Minggu (7/6), berikut 13 rekomendasi kuliner bakso terenak di Malang.

1. Bakso Prima

Bakso Prima di Jalan Soekarno Hatta No. 37, Jatimulyo, Lowokwaru, menyajikan berbagai pilihan isian bakso mulai dari bakso urat, bakso halus, babat, usus ayam, paru goreng, bakso telur, dan bakso keju meleleh, serta aneka gorengan dengan harga mulai Rp10.000 per porsi.

Menu favorit di sini adalah Bakso Jumbo berukuran sangat besar dengan kuah kaldu kental dan sambal pedas yang khas, buka setiap hari mulai pukul 10.00–21.00 WIB.

2. Bakso Kota Cak Man

Bakso Kota Cak Man di Jalan Letjen S. Parman No. 56, Purwantoro, Blimbing, adalah pelopor sistem prasmanan bakso di kota ini yang telah berdiri sejak tahun 1980-an, menghadirkan pilihan isian sangat lengkap mulai dari bakso urat, bakso telur, bakso keju, aneka gorengan, pangsit goreng renyah, dan tahu isi.