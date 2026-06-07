15 Kuliner Bakso Terenak di Sidoarjo yang Sering Diburu di Waktu Siang dan Sepulang Kerja atau Kuliah

JawaPos.com - Sidoarjo menyimpan banyak pilihan kuliner bakso yang lezat dan sangat beragam untuk semua selera.

Dari bakso khas Solo yang sudah legendaris hingga bakso kekinian dengan berbagai isian unik seperti keju dan jamur, bakso di Sidoarjo hadir dengan cita rasa yang sangat menggugah selera.

Bagi kamu yang sedang mencari bakso terenak di Sidoarjo, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cari Kuliner Indonesia pada Sabtu (6/6), berikut 15 rekomendasi kuliner bakso enak di Sidoarjo.

1. Bakso Rindu Malam

Warung yang berlokasi di Jalan Raya Taman Pinang Indah Nomor 1A, Banjarbendo, Kecamatan Sidoarjo, ini menyajikan bakso khas Solo dengan cita rasa daging yang sangat kuat dan tekstur yang sangat khas.

Satu porsi bakso hadir dengan isian bakso halus, siomay, bakso goreng, bakso kasar, tahu goreng, mie kuning, seledri, dan irisan daun bawang yang sangat lengkap.

2. King Bakso Sapi Sidoarjo

Warung yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 50A, Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, ini sangat dikenal dengan ciri khasnya yang menggunakan campuran tetelan sapi berkualitas tinggi.