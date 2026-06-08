17 Spot Kuliner Lezat dekat Stasiun Malang, Dari Bakso Legenda hingga Rawon Terkenal

rekomendasi kuliner dekat stasiun Malang../Magnific/ jcomp
JawaPos.com - Kawasan sekitar stasiun Malang menyimpan banyak pilihan kuliner lezat yang sangat sayang untuk dilewatkan, dari bakso legendaris tepat di samping pintu stasiun hingga rawon berkuah hitam pekat yang sudah sangat terkenal.
Setiap tempat makan punya keistimewaan tersendiri, mulai dari menu andalan khas daerah, porsi jumbo, suasana unik, hingga jam buka yang sangat fleksibel dari pagi buta hingga dini hari.
Dari kedai kopi dengan view rel kereta yang sangat unik hingga restoran bergaya Tempo Doeloe penuh lukisan bersejarah, pilihan makan di sekitar stasiun ini sangat beragam untuk semua selera.
Dilansir dari laman GoTravelly dan ERC Trans pada Minggu (7/6), berikut 17 rekomendasi kuliner dekat stasiun Malang.
1. Bakso Cak Toha
Warung yang berlokasi di Jl. Trunojoyo No. 80, Klojen dan buka setiap hari dari pukul 11.30 hingga 21.00 ini terletak tepat di samping pintu masuk barat stasiun sehingga sangat mudah dijangkau.
Menu andalan bakso urat dari daging sapi yang sangat kenyal tersedia dengan harga sangat terjangkau dan porsi yang sangat mengenyangkan.
2. Depot Bakso P. Dul Manan
Depot legendaris yang berlokasi di Jl. Trunojoyo, Klojen dan buka setiap hari dari pukul 10.00 hingga 22.00 ini sudah berdiri sejak 1960 dengan ciri khas bakso berukuran sangat jumbo.
Keistimewaan utamanya adalah ketersediaan gorengan berisi rebung yang sangat khas dan menjadikan depot ini mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan bisnis.
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