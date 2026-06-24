6 Kuliner Legendaris Surabaya yang Wajib Dicoba, Bikin Ketagihan Sejak Suapan Pertama

Ilustrasi gambar dari pinterest @_slsaa

JawaPos.com - Surabaya tak hanya menyimpan kisah perjuangan yang membanggakan, tetapi juga menghadirkan sederet kuliner legendaris yang telah menjadi bagian dari identitas kota ini.

Dalam perjalanan kuliner yang dibagikan kanal YouTube Her Food Story, enam tempat makan legendaris berhasil mencuri perhatian berkat cita rasa autentik yang tetap bertahan di tengah gempuran tren kuliner modern.

Setiap sajian membawa cerita, tradisi, dan kenangan yang membuat siapa saja ingin kembali mencicipinya.

1. Lontong Balap Pak Gendut, Sepiring Sejarah yang Tak Pernah Kehilangan Penggemar

Perburuan kuliner dimulai dari Lontong Balap Pak Gendut, salah satu ikon kuliner Surabaya yang namanya telah melegenda selama puluhan tahun.

Seporsi lontong yang dipadukan dengan tauge segar, lentho, tahu goreng, dan kuah gurih menghasilkan harmoni rasa yang sederhana namun begitu mengesankan.

Ditambah sate kerang sebagai pelengkap, hidangan ini menjadi bukti bahwa resep tradisional mampu bertahan melintasi zaman.

2. Rujak Cingur Joko Dolog, Perpaduan Rasa Unik yang Sulit Dilupakan

Tak ada yang lebih mencerminkan karakter kuliner Surabaya selain rujak cingur. Di Rujak Cingur Joko Dolog, aneka sayuran segar, buah-buahan, lontong, dan cingur sapi berpadu sempurna dalam balutan bumbu petis yang kental dan kaya rasa.

Sekali suapan, lidah akan disambut kombinasi manis, gurih, pedas, dan sedikit aroma khas yang menjadikan hidangan ini begitu istimewa.

3. Sate Klopo Ondomohen Bu Asih, Sensasi Gurih Kelapa yang Menggoda

Jika sate pada umumnya mengandalkan bumbu kacang, Sate Klopo Ondomohen Bu Asih menawarkan pengalaman berbeda.

Potongan daging yang dibalut parutan kelapa sebelum dibakar menghasilkan aroma harum yang langsung menggugah selera.

Teksturnya yang empuk berpadu dengan cita rasa gurih khas kelapa menciptakan sensasi yang membuat setiap tusuk sate terasa begitu berharga.

4. Rawon Setan Embong Malang, Semangkuk Kenikmatan yang Tak Pernah Sepi Peminat

Bagi pecinta makanan berkuah, Rawon Setan Embong Malang adalah destinasi yang wajib disambangi.

Kuah hitam pekat dari kluwek menghadirkan rasa yang kaya dan mendalam, sementara potongan daging sapi yang empuk membuat setiap sendokan terasa memuaskan.

Meski namanya terdengar menyeramkan, kelezatannya justru membuat banyak orang ketagihan dan rela mengantre untuk menikmatinya.

5. Tahu Tek Pak Jayen, Hidangan Sederhana dengan Pesona Luar Biasa

Di balik tampilannya yang sederhana, Tahu Tek Pak Jayen menyimpan cita rasa yang mampu memikat siapa saja.

Perpaduan tahu goreng, kentang, lontong, telur, dan kerupuk disiram bumbu petis yang diulek segar hingga menghasilkan rasa gurih yang khas.

Menu tradisional ini membuktikan bahwa kelezatan tidak selalu harus hadir dalam bentuk yang mewah.

6. Soto Ayam Lamongan Cak Har, Kehangatan yang Selalu Dirindukan

Perjalanan kuliner diakhiri dengan semangkuk Soto Ayam Lamongan Cak Har yang terkenal dengan kuah kuningnya yang kaya rempah.

Taburan koya yang melimpah memberikan sentuhan gurih yang semakin memperkaya rasa.

Potongan ayam yang lembut berpadu sempurna dengan kuah hangat, menciptakan sajian yang mampu menghadirkan kenyamanan dalam setiap suapan.

Menyusuri Surabaya Lewat Jejak Kuliner Legendaris

Enam kuliner legendaris ini menjadi bukti bahwa Surabaya memiliki kekayaan rasa yang tak lekang oleh waktu.

Dari gurihnya lontong balap, uniknya rujak cingur, hingga hangatnya soto ayam, setiap hidangan menawarkan pengalaman kuliner yang lebih dari sekadar mengenyangkan perut.

Mereka adalah bagian dari cerita panjang yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan Surabaya sebagai destinasi kuliner yang selalu layak untuk dijelajahi.