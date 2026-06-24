Sensasi Gurihnya Nasi Krawu Khas Gresik, 6 Warung Legendaris dengan Resep Turun-Temurun Sampai Tiga Generasi

Ilustrasi nasi krawu Bu Khayra gresik/YouTube @BudionoSukses
JawaPos.com - Nasi krawu adalah kuliner khas Gresik yang melegenda.
Nasi krawu memiliki perpaduan rasa gurih, manis, dan pedas yang khas. Nasi krawu dibuat oleh orang Madura yang mahir mengolah daging sapi dan jeroan, nasi krawu memiliki racikan bumbu yang tidak mudah ditiru.
Bahkan, penjual masih mempertahankan resep turun temurun sampai generasi ketiga.
Nasi krawu terdiri dari nasi hangat, serundeng merah bercita rasa gurih-pedas, serundeng kuning yang manis-gurih, suwiran empal rasa manis, sambal petis, taburan bawang goreng, serta semur usus dengan kuah kecap yang kaya rempah dan empuk.
Nasi krawu kemudian disajikan pada pincuk daun pisang. Selain menambah aroma harum yang khas, daun pisang juga membuat pengalaman santap menjadi lebih tradisional.
Perpaduan rasa gurih, rempah, manis menyatu dalam setiap suapan. Menjadikan nasi krawu sebagai salah satu kuliner favoritnya orang Jawa Timur.
Jika anda penasaran dimana tempat anda bisa menemukan nasi krawu yang enak dan legendaris, berikut adalah tempat yang bisa menjadi rekomendasi anda.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @BudionoSukses tempat makan nasi krawu ini wajib masuk dalam kuliner anda saat berkunjung ke Gresik.
Nasi Krawu Bu Khayra
Nasi Krawu Bu Khayra berlokasi di Jl. Sunan Giri No. 111, Kebomas Gresik. Nasi krawu bu khayra merupakan generasi ke 3 dari nasi krawu Bu Tiban Gresik.
Nasi krawu di sini terdiri dari nasi hangat, suwiran daging sapi, serundeng merah dengan rasa gurih pedas, serundeng kuning dengan rasa manis gurih, serundeng cokelat, sambal petis, semur usus, dan taburan bawang goreng.
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