20 Tempat Sarapan Enak di Bandung, dari Kuliner Legendaris hingga Kafe Kekinian yang Wajib Dicoba

Ilustrasi gambar dari pinterest @anitasaa

JawaPos.com - Bandung tak pernah kehabisan cara untuk membuat pagi terasa lebih istimewa.

Saat kabut tipis masih menyelimuti udara sejuk Kota Kembang, aroma kopi hangat, bubur gurih, hingga roti bakar yang baru keluar dari panggangan mulai menggoda siapa saja yang melintas.

Tak heran jika Bandung menjadi salah satu destinasi terbaik bagi para pemburu sarapan.

Melalui ulasan kanal YouTube Food Travel 789, terdapat 20 tempat sarapan yang menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari kuliner legendaris yang sudah bertahan puluhan tahun hingga kafe modern dengan desain estetik yang cocok untuk bersantai.

Berikut daftar tempat yang wajib masuk dalam agenda wisata kuliner Anda.

1. Bubur Dibawah Pohon Rindang (DPR)

Menikmati semangkuk bubur hangat di bawah teduhnya pepohonan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan.

Konsep open kitchen yang unik membuat pengunjung bisa melihat langsung proses penyajian sambil menikmati suasana pagi yang segar.

2. Kopi Saring Sinar Pagi

Bagi pencinta cita rasa khas Pontianak, tempat ini layak menjadi destinasi pertama di pagi hari.

Aroma kopi saring yang khas berpadu sempurna dengan beragam hidangan tradisional yang kaya rasa dan penuh nostalgia.

3. Yamcha

Melangkahkan kaki ke Yamcha serasa memasuki sudut kota tua Hong Kong. Interior bergaya vintage yang autentik menciptakan atmosfer hangat, menjadikan sarapan terasa lebih berkesan dan berbeda dari biasanya.

4. Kopi Purnama

Sebagai salah satu ikon kuliner Bandung, Kopi Purnama telah menjadi saksi perjalanan kota ini sejak era 1930-an.

Setiap cangkir kopi yang disajikan membawa cerita panjang tentang tradisi, sejarah, dan cita rasa yang tetap terjaga hingga kini.

5. Tahu Priangan

Jika biasanya tahu identik dengan sajian sederhana, Tahu Priangan berhasil menghadirkannya dalam tampilan yang lebih modern.

Beragam topping kreatif membuat kuliner ini tampil kekinian tanpa kehilangan kelezatan khasnya.

6. Roemah Helena

Bangunan bergaya kolonial yang artistik menjadi daya tarik utama Roemah Helena. Suasananya yang tenang dan elegan membuat sarapan terasa seperti menikmati pagi di sebuah rumah tua yang penuh cerita.

7. Laoban by Uncle Osh

Menggabungkan konsep kopitiam klasik dengan sentuhan interior vintage, Laoban by Uncle Osh menghadirkan suasana hangat yang mengundang siapa saja untuk duduk lebih lama sambil menikmati hidangan favorit.

8. Kupat Tahu Gempol

Kuliner legendaris ini telah memikat lidah warga Bandung selama bertahun-tahun. Potongan ketupat lembut, tahu goreng, dan siraman bumbu kacang yang kaya rasa menjadi kombinasi yang tak pernah gagal menggugah selera.

9. Dimsum Sembilan Ayam

Bagi penggemar dimsum halal, tempat ini menawarkan berbagai pilihan menu yang menggoda. Disajikan hangat dengan tekstur lembut dan isian melimpah, setiap gigitan menghadirkan kenikmatan tersendiri.

10. Spesial Soto Boyolali (SSB)

Di tengah udara pagi Bandung yang sejuk, semangkuk soto hangat dengan kuah bening yang gurih terasa begitu menenangkan. Tak heran jika tempat ini menjadi favorit banyak orang untuk memulai hari.

11. Lontong Kari Kebon Karet

Meski tersembunyi di dalam gang kecil, popularitas tempat ini tidak pernah surut. Kuah kari yang kaya rempah berpadu dengan lontong lembut menciptakan cita rasa yang membuat pengunjung selalu ingin kembali.

12. Lomie 61

Saat udara pagi terasa dingin, seporsi lomie hangat dari Lomie 61 menjadi pilihan yang sempurna. Kuah kental yang gurih dan mi yang kenyal menghadirkan kenyamanan dalam setiap suapan.

13. Roti Gempol

Nama Roti Gempol telah lama melekat sebagai salah satu ikon sarapan Bandung. Roti bakarnya yang renyah di luar namun lembut di dalam berhasil mempertahankan pesonanya dari generasi ke generasi.

14. Bubur Ayam Kang Dedi

Bubur ayam satu ini terkenal dengan topping yang melimpah dan rasa yang memanjakan lidah. Setiap mangkuknya menghadirkan perpaduan tekstur dan cita rasa yang membuat sarapan terasa semakin istimewa.

15. Surabi Cihapit

Sebagai salah satu surabi legendaris di Bandung, tempat ini menawarkan beragam pilihan rasa yang menarik.

Mulai dari topping tradisional hingga kreasi modern, semuanya siap memuaskan selera pengunjung.

16. Drunk Baker

Bagi pencinta artisan bakery, Drunk Baker adalah surga kecil yang wajib dikunjungi. Hokkaido Creamy Bread yang lembut dan kaya rasa menjadi salah satu menu andalan yang banyak diburu pelanggan.

17. The Deli Bakes

Mengusung nuansa minimalis ala Korea, kafe ini menghadirkan suasana yang tenang dan estetik. Aneka cake cantik yang tersusun rapi di etalase membuat siapa pun sulit menahan godaan untuk mencicipinya.

18. Liu Café

Liu Café menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati sarapan dengan suasana modern dan santai.

Beragam menu western yang menggugah selera semakin melengkapi pengalaman bersantap di tempat ini.

19. Wheels Coffee Roasters Dago

Dengan area yang luas dan desain kontemporer yang nyaman, Wheels Coffee Roasters menjadi tempat ideal untuk menikmati pagi sambil menyeruput kopi berkualitas.

Pilihan menunya yang beragam juga membuat pengunjung memiliki banyak opsi untuk sarapan.

20. Sugu Cafe

Tersembunyi di kawasan Dago yang sejuk, Sugu Cafe menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk-pikuk kota.

Tempat ini cocok bagi siapa saja yang ingin memulai hari dengan suasana santai dan penuh kenyamanan.

Menjelajahi Bandung Lewat Sajian Pagi yang Menggoda

Sarapan di Bandung bukan sekadar mengisi perut sebelum beraktivitas. Setiap tempat memiliki cerita, karakter, dan cita rasa yang mencerminkan kekayaan kuliner kota ini.

Dari warung legendaris yang mewariskan resep turun-temurun hingga kafe modern yang menghadirkan pengalaman bersantap kekinian, semuanya menjadikan Bandung sebagai destinasi yang tak pernah gagal memikat para pencinta kuliner.