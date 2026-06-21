Resep Telur Rice Paper Keju, Camilan Crispy Lumer yang Cuma Pakai Beberapa Bahan

Potret telur rice paper keju yang renyah di luar dan lumer di dalam (Instagram @cittaf)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari camilan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan, Telur Rice Paper Keju bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Resep dari Instagram @cittaf ini hanya menggunakan beberapa bahan sederhana seperti rice paper, telur, chili oil, daun bawang, dan keju quick melt.
Meski bahannya minimalis, hasil akhirnya memiliki tekstur yang unik, yaitu bagian luar renyah sementara bagian dalam lembut dengan keju yang meleleh.
Menu ini cocok dijadikan sarapan cepat, camilan sore, atau bahkan bekal karena proses memasaknya hanya membutuhkan satu wajan dan selesai dalam hitungan menit.
Rice paper yang dipanaskan di atas wajan akan berubah menjadi renyah, sementara telur memberikan tekstur lembut yang berpadu sempurna dengan keju quick melt yang lumer. Tambahan chili oil menghadirkan sensasi pedas gurih yang membuat rasanya semakin nikmat. Selain mudah dibuat, resep ini juga fleksibel karena dapat ditambahkan berbagai topping sesuai selera.
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Bahan-Bahan
1 lembar rice paper
Sedikit minyak goreng
Chili oil secukupnya
2 butir telur
Garam secukupnya
Daun bawang, iris tipis
Keju quick melt secukupnya
Cara Membuat Telur Rice Paper Keju
1. Siapkan Wajan
Panaskan wajan anti lengket, lalu olesi dengan sedikit minyak agar rice paper tidak menempel.
2. Masukkan Rice Paper
Letakkan satu lembar rice paper di atas wajan yang sudah panas.
Tambahkan sedikit chili oil di atas permukaannya agar memberikan aroma dan rasa pedas gurih.
3. Tuang Telur
Kocok telur bersama sedikit garam hingga rata.
Tuangkan telur di atas rice paper, lalu ratakan perlahan.
4. Tambahkan Topping
Taburkan irisan daun bawang secara merata.
Tambahkan keju quick melt secukupnya di atas telur.
5. Masak Hingga Matang
Masak menggunakan api kecil hingga telur matang sempurna dan bagian bawah rice paper berubah renyah. Jika perlu, tutup wajan selama beberapa menit agar keju lebih cepat meleleh.
6. Sajikan
Angkat, lipat atau potong sesuai selera, lalu nikmati selagi hangat ketika keju masih lumer.
Gunakan api kecil hingga sedang agar rice paper matang perlahan dan tidak mudah gosong. Wajan anti lengket sangat disarankan supaya rice paper tidak robek saat diangkat.
Jangan menuangkan telur terlalu banyak karena dapat membuat bagian bawah kehilangan kerenyahannya. Menutup wajan selama proses memasak juga membantu keju cepat meleleh tanpa harus membalik rice paper yang berisiko membuatnya patah.
Telur Rice Paper Keju paling nikmat disajikan bersama saus sambal, saus keju, atau tambahan chili oil bagi pencinta makanan pedas.
Kamu juga bisa menambahkan smoked beef, ayam suwir, sosis, tuna, atau jagung manis agar lebih mengenyangkan. Sebagai pendamping, es teh, kopi susu, atau jus jeruk segar cocok dinikmati bersama camilan ini karena mampu menyeimbangkan rasa gurih dari telur dan keju.
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