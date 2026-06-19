Resep Ubi AEON No Kompor, Camilan Creamy Viral yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Kalau sedang ingin menikmati camilan manis ala Ubi AEON tanpa harus pergi ke mal, resep ini bisa jadi solusinya. Menariknya, camilan viral ini bisa dibuat tanpa kompor, tanpa oven, dan tanpa mixer. Cukup dengan ubi yang sudah matang dan beberapa bahan sederhana, kamu sudah bisa menikmati ubi lembut dengan topping keju creamy yang lumer.

Resep dari Instagram @joycesui04 ini sangat cocok untuk anak kos, pemula, atau siapa saja yang ingin membuat dessert praktis di rumah.

Ubi panggang ala AEON terkenal karena teksturnya yang lembut dipadukan dengan topping keju yang creamy dan sedikit manis. Kombinasi rasa gurih, asam ringan dari yogurt, dan manis dari susu kental manis membuat camilan ini terasa sederhana, tetapi bikin ketagihan.

Bahan-Bahan

Ubi matang secukupnya

2 sdm keju oles

2 sdm yogurt

2 sdt susu cair

1 sdt susu kental manis

Cara Membuat Ubi AEON No Kompor

1. Siapkan Ubi

Gunakan ubi yang sudah matang, baik hasil kukus, rebus, maupun yang dibeli sudah matang.

Belah bagian tengah ubi tanpa memutus bagian bawahnya.

Tekan perlahan agar bagian dalam sedikit terbuka.

2. Buat Topping Creamy

Campurkan keju oles, yogurt, susu cair, dan susu kental manis dalam mangkuk.

Aduk hingga teksturnya lembut dan tercampur rata.

3. Beri Topping

Masukkan krim keju ke atas ubi hingga menutupi bagian tengah.

Ratakan menggunakan sendok agar tampilannya lebih menarik.

4. Sajikan

Ubi AEON versi rumahan siap dinikmati.

Bisa disantap langsung dalam keadaan dingin maupun setelah didiamkan beberapa menit di chiller agar topping semakin creamy.

Gunakan ubi bertekstur lembut seperti ubi madu atau ubi ungu agar hasilnya lebih manis alami. Pilih yogurt plain supaya rasa kejunya tetap dominan dan tidak terlalu asam. Jika ingin topping lebih kental, kurangi sedikit takaran susu cair.

Selain topping original, kamu juga bisa menambahkan:

Keju cheddar parut

- Keju mozzarella

- Biskuit crumble

- Bubuk matcha

- Bubuk cokelat

- Madu

- Almond cincang

Resep ini sangat cocok bagi yang memiliki peralatan masak terbatas karena tidak membutuhkan proses memasak tambahan. Dengan bahan sederhana dan waktu singkat, kamu sudah bisa menikmati dessert viral yang lembut, creamy, dan mengenyangkan.