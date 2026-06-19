Resep Cheese Pepperoni Toast, Roti Panggang Keju Lumer untuk Sarapan Praktis

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan yang cepat dibuat tetapi tetap mengenyangkan, Cheese Pepperoni Toast bisa menjadi pilihan. Perpaduan roti tawar yang dipanggang hingga renyah, isian mozzarella yang lumer, dan pepperoni gurih menghasilkan cita rasa ala pizza dalam versi yang lebih praktis.

Resep dari Instagram @alifa.frh ini cocok untuk sarapan keluarga, bekal sekolah, hingga camilan sore. Selain mudah dibuat, satu kali proses memanggang bisa menghasilkan beberapa porsi sekaligus.

Cheese Pepperoni Toast menawarkan kombinasi tekstur renyah di luar dengan isian keju yang meleleh di dalam. Olesan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai memberikan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis yang membuat roti semakin harum setelah dipanggang.

Jika tidak memiliki pepperoni, resep ini juga tetap lezat menggunakan smoked beef sebagai pengganti.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

8 lembar roti tawar

250 gram keju mozzarella

16 lembar pepperoni

Olesan Roti

3 sdm mentega

1 sdm madu

½ sdt bubuk bawang bombai

50 gram keju mozzarella parut

Cara Membuat Cheese Pepperoni Toast

1. Siapkan Olesan

Campurkan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai hingga tercampur rata.

2. Susun Isian

Letakkan mozzarella dan dua lembar pepperoni di atas selembar roti tawar.

Tutup menggunakan lembar roti lainnya hingga membentuk sandwich.

3. Oles Permukaan

Olesi bagian atas roti dengan campuran mentega.

Taburkan mozzarella parut di atasnya agar hasil akhir lebih gurih dan cheesy.

4. Panggang

Susun roti di dalam air fryer atau oven.

Panggang pada suhu 160°C selama sekitar 15 menit, atau hingga permukaan berwarna keemasan dan keju meleleh.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan roti masih renyah.

Gunakan roti tawar yang masih segar agar hasilnya tidak mudah hancur saat diberi isian. Jangan memanggang dengan suhu terlalu tinggi karena bagian luar bisa cepat gosong sebelum keju di dalam meleleh sempurna. Setelah matang, diamkan sekitar satu menit sebelum dipotong agar isian tidak mudah keluar.

Selain pepperoni, kamu juga bisa menggunakan:

- Smoked beef

- Sosis iris

- Ayam suwir

- Tuna

- Jamur tumis

- Jagung manis