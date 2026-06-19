Resep Cheese Pepperoni Toast, Roti Panggang Keju Lumer untuk Sarapan Praktis

Potret cheese pepperoni toast dengan mozzarella lumer yang cocok jadi sarapan ataupun camilan malam (Instagram @alifa.frh)
JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan yang cepat dibuat tetapi tetap mengenyangkan, Cheese Pepperoni Toast bisa menjadi pilihan. Perpaduan roti tawar yang dipanggang hingga renyah, isian mozzarella yang lumer, dan pepperoni gurih menghasilkan cita rasa ala pizza dalam versi yang lebih praktis.
Resep dari Instagram @alifa.frh ini cocok untuk sarapan keluarga, bekal sekolah, hingga camilan sore. Selain mudah dibuat, satu kali proses memanggang bisa menghasilkan beberapa porsi sekaligus.
Cheese Pepperoni Toast menawarkan kombinasi tekstur renyah di luar dengan isian keju yang meleleh di dalam. Olesan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai memberikan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis yang membuat roti semakin harum setelah dipanggang.
Jika tidak memiliki pepperoni, resep ini juga tetap lezat menggunakan smoked beef sebagai pengganti.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
8 lembar roti tawar
250 gram keju mozzarella
16 lembar pepperoni
Olesan Roti
3 sdm mentega
1 sdm madu
½ sdt bubuk bawang bombai
50 gram keju mozzarella parut
Cara Membuat Cheese Pepperoni Toast
1. Siapkan Olesan
Campurkan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai hingga tercampur rata.
2. Susun Isian
Letakkan mozzarella dan dua lembar pepperoni di atas selembar roti tawar.
Tutup menggunakan lembar roti lainnya hingga membentuk sandwich.
3. Oles Permukaan
Olesi bagian atas roti dengan campuran mentega.
Taburkan mozzarella parut di atasnya agar hasil akhir lebih gurih dan cheesy.
4. Panggang
Susun roti di dalam air fryer atau oven.
Panggang pada suhu 160°C selama sekitar 15 menit, atau hingga permukaan berwarna keemasan dan keju meleleh.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan roti masih renyah.
Gunakan roti tawar yang masih segar agar hasilnya tidak mudah hancur saat diberi isian. Jangan memanggang dengan suhu terlalu tinggi karena bagian luar bisa cepat gosong sebelum keju di dalam meleleh sempurna. Setelah matang, diamkan sekitar satu menit sebelum dipotong agar isian tidak mudah keluar.
Selain pepperoni, kamu juga bisa menggunakan:
- Smoked beef
- Sosis iris
- Ayam suwir
- Tuna
- Jamur tumis
- Jagung manis
Cheese Pepperoni Toast semakin nikmat disantap bersama:
- Telur orak-arik
- Salad sayur
- Kentang goreng
- Kopi susu
- Susu hangat
- Jus jeruk
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas
TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa