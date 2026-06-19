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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 20 Juni 2026 | 06.25 WIB

Resep Cheese Pepperoni Toast, Roti Panggang Keju Lumer untuk Sarapan Praktis

Potret cheese pepperoni toast dengan mozzarella lumer yang cocok jadi sarapan ataupun camilan malam (Instagram @alifa.frh) - Image

Potret cheese pepperoni toast dengan mozzarella lumer yang cocok jadi sarapan ataupun camilan malam (Instagram @alifa.frh)

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu sarapan yang cepat dibuat tetapi tetap mengenyangkan, Cheese Pepperoni Toast bisa menjadi pilihan. Perpaduan roti tawar yang dipanggang hingga renyah, isian mozzarella yang lumer, dan pepperoni gurih menghasilkan cita rasa ala pizza dalam versi yang lebih praktis.

Resep dari Instagram @alifa.frh ini cocok untuk sarapan keluarga, bekal sekolah, hingga camilan sore. Selain mudah dibuat, satu kali proses memanggang bisa menghasilkan beberapa porsi sekaligus.

Cheese Pepperoni Toast menawarkan kombinasi tekstur renyah di luar dengan isian keju yang meleleh di dalam. Olesan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai memberikan rasa gurih dengan sedikit sentuhan manis yang membuat roti semakin harum setelah dipanggang.

Jika tidak memiliki pepperoni, resep ini juga tetap lezat menggunakan smoked beef sebagai pengganti.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
8 lembar roti tawar
250 gram keju mozzarella
16 lembar pepperoni

Olesan Roti
3 sdm mentega
1 sdm madu
½ sdt bubuk bawang bombai
50 gram keju mozzarella parut

Cara Membuat Cheese Pepperoni Toast
1. Siapkan Olesan
Campurkan mentega, madu, dan bubuk bawang bombai hingga tercampur rata.
2. Susun Isian
Letakkan mozzarella dan dua lembar pepperoni di atas selembar roti tawar.
Tutup menggunakan lembar roti lainnya hingga membentuk sandwich.
3. Oles Permukaan
Olesi bagian atas roti dengan campuran mentega.
Taburkan mozzarella parut di atasnya agar hasil akhir lebih gurih dan cheesy.
4. Panggang
Susun roti di dalam air fryer atau oven.
Panggang pada suhu 160°C selama sekitar 15 menit, atau hingga permukaan berwarna keemasan dan keju meleleh.
5. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan roti masih renyah.

Gunakan roti tawar yang masih segar agar hasilnya tidak mudah hancur saat diberi isian. Jangan memanggang dengan suhu terlalu tinggi karena bagian luar bisa cepat gosong sebelum keju di dalam meleleh sempurna. Setelah matang, diamkan sekitar satu menit sebelum dipotong agar isian tidak mudah keluar.

Selain pepperoni, kamu juga bisa menggunakan:
- Smoked beef
- Sosis iris
- Ayam suwir
- Tuna
- Jamur tumis
- Jagung manis

Cheese Pepperoni Toast semakin nikmat disantap bersama:
- Telur orak-arik
- Salad sayur
- Kentang goreng
- Kopi susu
- Susu hangat
- Jus jeruk

Editor: Candra Mega Sari
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