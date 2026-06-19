Resep Butter Salmon Rice, Nasi Panggang Creamy dengan Salmon dan Brokoli

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu yang praktis, bergizi, dan mengenyangkan, Butter Salmon Rice bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini memadukan nasi putih, salmon suwir, brokoli, dan butter yang gurih, lalu dipanggang bersama mozzarella hingga bagian atasnya berwarna keemasan dan lumer.

Resep dari Instagram @bakingrumahan ini cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam karena kaya protein, serat, dan karbohidrat dalam satu hidangan.

Salmon memberikan cita rasa gurih alami sekaligus menjadi sumber protein dan lemak sehat. Dipadukan dengan brokoli yang kaya serat serta mozzarella yang meleleh saat dipanggang, hidangan ini terasa creamy tanpa memerlukan banyak bumbu.

Selain itu, proses pembuatannya sangat sederhana sehingga cocok untuk pemula maupun menu meal prep.

Bahan-Bahan

150 gram nasi putih

Butter secukupnya

200 gram salmon matang, suwir-suwir

1 bonggol brokoli, rebus lalu cincang kasar

Garam secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Cara Membuat Butter Salmon Rice

1. Siapkan Bahan

Pastikan salmon sudah matang dan disuwir menjadi potongan kecil.

Rebus brokoli hingga empuk, lalu cincang kasar.

2. Campurkan Semua Bahan

Masukkan nasi putih ke dalam mangkuk.

Tambahkan butter, salmon suwir, brokoli, garam, dan kaldu jamur.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Susun dalam Wadah

Pindahkan campuran nasi ke dalam wadah tahan panas.

Ratakan permukaannya agar matang merata saat dipanggang.

4. Tambahkan Keju

Taburkan mozzarella secukupnya hingga menutupi permukaan nasi.

5. Panggang

Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan.

Panggang pada suhu 200°C selama sekitar 20 menit, atau hingga keju meleleh dan permukaannya berwarna keemasan.

6. Sajikan

Angkat dari oven dan sajikan selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan teksturnya lebih nikmat.

Gunakan salmon yang telah dipanggang atau dipan-sear agar aromanya lebih harum. Jangan merebus brokoli terlalu lama supaya warnanya tetap hijau segar dan teksturnya tidak terlalu lembek. Untuk rasa yang lebih gurih, tambahkan sedikit keju parmesan sebelum dipanggang.

Butter Salmon Rice akan semakin nikmat jika disantap bersama:

- Salad sayuran segar

- Sup krim jagung

- Tumis asparagus

- Lemon tea

- Es teh tawar

- Air lemon dingin

Butter Salmon Rice merupakan menu lengkap yang memadukan karbohidrat, protein, dan sayuran dalam satu sajian. Hidangan ini cocok untuk bekal kantor, menu makan malam keluarga, atau stok meal prep karena mudah dipanaskan kembali tanpa mengurangi kelezatannya.