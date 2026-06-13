Resep Tofu Hotplate Ayam Jamur, Gurih Berkuah dan Bikin Nasi Auto Nambah

JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan tahu yang itu-itu saja, Tofu Hotplate Ayam Jamur bisa menjadi menu yang wajib dicoba. Perpaduan tofu telur yang lembut, ayam cincang yang gurih, serta saus kental ala hotplate menghasilkan hidangan sederhana yang rasanya mirip menu restoran.

Resep dari Instagram @jessicangelaaa ini menawarkan kombinasi tekstur yang menarik. Tofu telur yang lembut berpadu dengan ayam cincang dan jamur yang gurih, lalu disiram saus kental yang kaya rasa. Saat disajikan di atas hotplate panas, aroma dan sensasi "cesss..." yang menggoda membuat siapa pun langsung lapar.

Menu ini sangat cocok disajikan sebagai lauk makan siang atau makan malam bersama nasi hangat.

Tofu telur memiliki tekstur yang lebih lembut dibanding tahu biasa sehingga mudah menyerap bumbu. Ditambah ayam cincang yang kaya protein dan jamur yang memberikan rasa umami alami, hidangan ini terasa lebih istimewa meski dibuat dari bahan sederhana.

Selain itu, proses memasaknya juga cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu.

Bahan-Bahan

1-2 buah tofu telur

2 butir telur

Jamur secukupnya

200 gram ayam cincang

1 sdm saus tiram

1 sdt gula

1 sdt totole atau kaldu jamur

½ sdt lada bubuk

4 siung bawang putih, cincang

½ buah bawang bombay besar atau 1 buah ukuran kecil

150 ml air

1 sdm maizena

Cara Membuat Tofu Hotplate Ayam Jamur

1. Siapkan Tofu Telur

Potong tofu telur sesuai selera.

Kocok telur dalam wadah terpisah.

Masukkan tofu ke dalam telur kocok lalu goreng hingga bagian luarnya berwarna keemasan. Angkat dan sisihkan.

2. Membuat Tumisan Ayam

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan layu.

Masukkan ayam cincang, lalu masak hingga berubah warna dan matang.

3. Tambahkan Jamur dan Bumbu

Masukkan jamur, lalu aduk hingga sedikit layu.

Tambahkan saus tiram, gula, totole, dan lada bubuk.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Membuat Saus

Tuang air ke dalam wajan.

Masak hingga mendidih.

Larutkan maizena dengan sedikit air, lalu tuang ke dalam tumisan.

Aduk hingga saus mengental dan mengilap.

5. Penyajian

Susun tofu telur yang sudah digoreng di atas piring saji atau hotplate.

Siram dengan tumisan ayam jamur dan saus kental di atasnya.

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan api sedang saat mengentalkan saus agar teksturnya tetap halus dan tidak menggumpal.

Jika suka rasa yang lebih gurih, tambahkan sedikit minyak wijen atau kecap asin. Untuk pencinta pedas, irisan cabai rawit atau chili oil juga cocok dipadukan dengan menu ini.