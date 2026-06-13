Resep Smoked Beef & Mushroom Souffle Omelette yang Lembut, Fluffy, dan Anti Kempes

JawaPos.com - Kalau biasanya omelet identik dengan tekstur yang tipis dan padat, Smoked Beef & Mushroom Souffle Omelette menawarkan pengalaman yang berbeda. Teksturnya super fluffy, tebal, lembut seperti awan, dan tetap gurih berkat tambahan smoked beef serta jamur champignon.

Resep dari Instagram @adelscooking ini cocok untuk menu sarapan spesial, brunch, atau bahkan makan malam ringan. Rahasia teksturnya terletak pada putih telur yang dikocok hingga mengembang, sehingga menghasilkan omelet ala souffle yang lembut dan mengesankan layaknya hidangan di hotel berbintang.

Berbeda dengan omelet biasa, souffle omelette memiliki tekstur yang jauh lebih ringan karena menggunakan teknik memisahkan putih dan kuning telur. Saat putih telur dikocok hingga mengembang, udara terperangkap di dalamnya dan menghasilkan omelet yang tebal namun tetap lembut.

Dipadukan dengan smoked beef, jamur, dan keju, hidangan ini terasa mewah meski dibuat dari bahan sederhana.

Bahan-Bahan

200 gram jamur champignon, iris

Smoked beef secukupnya

¼ buah bawang bombay, cincang

2 siung bawang putih, cincang

½ batang daun bawang, iris

3 butir putih telur

3 butir kuning telur

½ sdt garam

Lada secukupnya

Cooking cream secukupnya

Keju cheddar secukupnya

Cara Membuat Smoked Beef & Mushroom Souffle Omelette

1. Siapkan Isian

Panaskan sedikit minyak atau mentega dalam wajan.

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.

Masukkan smoked beef dan jamur champignon.

Masak hingga jamur layu dan kadar airnya berkurang.

Tambahkan sedikit cooking cream dan daun bawang, lalu aduk rata.

Sisihkan.

2. Pisahkan Telur

Pisahkan putih telur dan kuning telur ke dalam wadah berbeda.

Campurkan garam dan lada ke dalam kuning telur, lalu aduk rata.

3. Kocok Putih Telur

Kocok putih telur menggunakan mixer hingga mencapai soft peak atau mengembang kaku namun masih lembut.

Tahap ini penting untuk menghasilkan tekstur souffle yang ringan dan tebal.

4. Campurkan Adonan

Masukkan kuning telur ke dalam putih telur yang sudah mengembang.

Aduk perlahan menggunakan teknik folding agar udara dalam adonan tidak hilang.

5. Masak Omelette

Panaskan wajan anti lengket dengan api kecil.

Tuang adonan telur dan ratakan perlahan.

Tutup wajan dan masak hingga bagian bawah matang.

6. Tambahkan Isian

Letakkan tumisan smoked beef dan jamur di salah satu sisi omelette.

Tambahkan parutan keju cheddar secukupnya.

Lipat omelette perlahan menutupi isian.

Masak sebentar hingga keju mulai meleleh.

7. Sajikan

Angkat dan sajikan segera selagi hangat agar tekstur fluffy-nya tetap maksimal.

Pastikan wadah untuk mengocok putih telur benar-benar bersih dan bebas minyak agar putih telur dapat mengembang sempurna.

Gunakan api kecil selama proses memasak agar bagian dalam matang merata tanpa membuat bagian luar terlalu cepat gosong.

Setelah matang, segera sajikan karena souffle omelette memang akan perlahan turun volumenya seiring waktu.