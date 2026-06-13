Resep Japanese Potato Salad Hack Viral, Cuma Aduk dan Bejek tapi Rasanya Bikin Ketagihan!

JawaPos.com - Kalau mendengar kata potato salad, banyak orang langsung membayangkan hidangan yang rumit dan membutuhkan banyak bahan.

Padahal, potato salad bisa dibuat dengan cara yang sangat sederhana tanpa mengurangi kelezatannya. Salah satu resep yang sedang menarik perhatian datang dari kreator kuliner Instagram @martinpraja melalui kreasi Japanese Potato Salad Hack yang praktis dan cocok untuk pemula.

Dalam unggahannya di Instagram, ia menuliskan, "Siapa bilang potato salad harus ribet? Ini versi simple tinggal aduk-aduk, bejek-bejek jadi deh." Kalimat tersebut langsung mengundang banyak orang untuk mencoba resep yang mudah namun tetap menggugah selera ini.

Japanese Potato Salad memang berbeda dengan potato salad ala Barat yang biasanya memiliki tekstur lebih kasar. Versi Jepang cenderung lebih creamy dengan kentang dan telur yang dihancurkan hingga lembut. Tambahan timun yang segar serta smoked beef membuat hidangan ini memiliki kombinasi tekstur dan rasa yang seimbang.

Menu ini bisa dijadikan sarapan praktis, isian sandwich, lauk pendamping, hingga bekal kantor atau sekolah. Selain mengenyangkan, bahan-bahannya juga mudah ditemukan di supermarket maupun minimarket terdekat.

Bahan-Bahan:

2 buah kentang rebus

3 butir telur rebus

1/2 buah timun

Smoked beef secukupnya

Tips Timun:

- Taburi timun dengan sedikit garam

- Diamkan beberapa menit

- Peras hingga airnya keluar agar salad tidak terlalu berair

Bahan Dressing:

3 sdm Greek yogurt

4 sdm mayonnaise

2 sdm susu UHT

Sejumput garam

Black pepper atau lada hitam secukupnya

Cara Membuat:

1. Siapkan mangkuk besar untuk mencampur seluruh bahan.

2. Masukkan Greek yogurt, mayonnaise, susu UHT, garam, dan lada hitam.

3. Aduk hingga semua bahan dressing tercampur rata dan teksturnya creamy.

4. Tambahkan kentang rebus dan telur rebus ke dalam mangkuk.

5. Hancurkan menggunakan garpu hingga teksturnya sesuai selera, bisa sedikit kasar atau lebih halus.

6. Masukkan timun yang sudah diberi garam dan diperas sebelumnya.

7. Tambahkan smoked beef yang sudah dipotong-potong.

8. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata.

9. Koreksi rasa dan tambahkan lada hitam bila diperlukan.

10. Sajikan langsung atau simpan terlebih dahulu di dalam kulkas agar rasanya semakin segar.