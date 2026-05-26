14 Destinasi Makan Siang di Bandung dengan Hidangan Lezat dan Tempat yang Ramah untuk Semua Usia

JawaPos.Com - Bandung selalu punya daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner. Kota yang dikenal dengan udara sejuk dan suasana yang nyaman ini tidak hanya menawarkan tempat wisata menarik, tetapi juga deretan tempat makan yang cocok untuk dijadikan destinasi santap siang.

Mulai dari rumah makan khas Sunda yang menghadirkan cita rasa autentik, restoran modern dengan menu kekinian, hingga tempat makan keluarga dengan suasana hangat yang nyaman untuk segala usia.

Tidak heran jika Bandung sering menjadi pilihan untuk menikmati waktu makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Mencari tempat makan siang di Bandung bukan sekadar soal menemukan makanan enak, tetapi juga tentang memilih tempat yang nyaman untuk menikmati waktu bersama.

Banyak orang kini mencari destinasi kuliner yang tidak hanya punya rasa istimewa, tetapi juga menghadirkan suasana yang ramah untuk anak-anak, orang dewasa, hingga lansia.

Tempat yang mudah diakses, area makan yang nyaman, pilihan menu yang beragam, serta suasana yang mendukung untuk bersantai menjadi nilai tambah yang membuat pengalaman makan terasa lebih menyenangkan.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas destinasi makan siang di Bandung yang wajib dicoba.

1. Sindang Reret Bandung

Sindang Reret menjadi salah satu restoran khas Sunda yang sudah lama dikenal sebagai destinasi makan siang favorit di Bandung.

Tempat ini menawarkan berbagai hidangan tradisional Sunda dengan cita rasa yang autentik dan konsisten, menjadikannya pilihan yang cocok bagi wisatawan maupun warga lokal.

Menu yang tersedia sangat beragam, mulai dari gurame goreng dan bakar, ayam kampung, pepes ikan, karedok, hingga aneka sayuran segar khas Sunda yang disajikan bersama sambal yang menggugah selera.

Suasana restoran terasa hangat dan nyaman dengan nuansa tradisional yang kental. Area makannya cukup luas sehingga cocok untuk makan bersama keluarga, rombongan wisata, maupun acara kantor.

Pelayanan yang ramah serta pilihan menu yang lengkap membuat banyak pengunjung menjadikan Sindang Reret sebagai salah satu tempat makan siang andalan saat berada di Bandung.

Untuk menikmati santapan di sini, pengunjung biasanya menyiapkan budget sekitar Rp40.000 hingga Rp120.000 per orang. Lokasinya berada di Jalan Surapati, Bandung.