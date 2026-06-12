Dijamin Puas dan Kenyang! Ini 10 Mie Pangsit Hits di Surabaya dengan Topping Melimpah, Porsi Jumbo, dan Kuah Gurih yang Ngaldu Banget

Ilustrasi bakmi/YouTube @informania
JawaPos.com-Surabaya adalah surganya kuliner terbaik di Jawa Timur. Di sini anda bisa menemukan berbagai hidangan lezat dari berbagai daerah.
Mulai dari masakan tradisional sampai sajian modern yang menggugah selera. Salah satu kuliner paling favorit adalah mie.
Pilihannya juga sangat beragam, mulai dari mie yamin, pangsit mie, sampai bakmi dengan aneka topping.
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Tempat menikmati semangkuk mie lezat di Surabaya tersebar di berbagai sudut kota. Anda bisa menemukannya di kawasan Pecinan Kembang Jepun Kota Lama Surabaya, restoran, mall modern, sampai kedai sederhana di sudut-sudut kota.
Merangkum informasi dari kanal YouTube @informania berikut sepuluh tempat makan mie terbaik di Kota Surabaya, yang wajib masuk ke dalam daftar kunjungan wajib wisata kuliner anda.
Apeng kwetiau medan
Apeng kwetiau medan menyajikan bakmi keriting dengan rasa gurih yang lezat. Toppingnya juga lengkap, mulai dari ayam kecap, telur puyuh, dan juga bawang goreng. Apeng kwetiau ini berlokasi di Jl. Kedungdoro, 267, Kelurahan Wonorejo, Tegalsari Surabaya.
Bakmi Gili
Bakmi gili berlokasi di Jl. Kertajaya No. 82, Gubeng Surabaya. Di sini anda akan mendapatkan bakmi porsi jumbo lengkap dengan ayam tumis dengan rasa gurih-manis, jamur kecap, pangsit goreng krispi, dan daun selada.
Depot 3.6.9
Tempat makan ini menyajikan bakmi dengan kuah kaldu yang nendang. Bakmi di depot 3.6.9 memakai kaldu ayam asli dengan rempah jahe. Anda bisa memilih topping ayam ataupun babi panggang. Lokasinya berada di Jl. Manyar Kertoarjo No.16, Mojo, Gubeng Surabaya.
Depot Ama
Depot ama yang berlokasi di Jl Raya Graha Famili Barat No. 25, Dukuh Pakis, Surabaya ini menghadirkan hidangan Taiwan yang autentik. Menu andalannya adalah mie sapi dan mie lurok yang khas. Anda bisa menambahkan topping potongan ayam dengan cita rasa yang gurih dan lezat.
Depot Pangsit Mie 168
Pangsit mie 168 adalah tempat makan mie paling terkenal di Surabaya. Bakmi di depot ini sudah halal dan telah bersertifikasi MUI. di sini anda dapat memesan pangsit mie ayam 168 atau mie otot daging sapi. Pangsit mie 168 yang hangat juga dilengkapi dengan pangsit basah, taburan ayam, dan kuah kaldu ayam yang gurih dan lezat. Lokasinya berada di Jl. Walikota Mustajab No.52, Genteng, Surabaya.
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