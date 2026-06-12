Punya Topping Ayam Kecap dan Pangsit Rebus Paling Juara, Ini 5 Mie Ayam Legendaris di Jakarta

Ilustrasi mie ayam/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Mie ayam menjadi salah satu hidangan comfort food banyak orang.
Selain harganya yang terjangkau, porsi yang mengenyangkan, serta beragam pilihan topping yang menggugah selera, menjadikan mie ayam sebagai pilihan utama saat rasa lapar mulai datang.
Setiap daerah memiliki hidangan mie ayam yang khas. Baik dari segi mie, racikan bumbu, sampai topping yang digunakan.
Baca Juga:Menjelajah Kuliner Legendaris Jogjakarta: Ini 10 Bakmi Jawa Paling Terkenal yang Punya Kuah Kaldu Creamy dan Topping Super Lengkap
Mie ayam Jakarta adalah satu diantara mie ayam terenak. Perpaduan antara mie yang kenyal dengan daging ayam cincang, jamur, pangsit rebus, dan taburan bawang goreng, yang membuat mie ayam ini terasa semakin lezat.
Bagi anda yang sedang berburu semangkuk mie ayam lezat di Jakarta, ada beberapa tempat yang wajib anda kunjungi.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut warung mie ayam paling legendaris di Kota Jakarta.
Bakmi Kijin
Bakmi Kijin sudah menjadi legenda Mie di kawasan Mangga Besar. Berlokasi di Jl. Mangga Besar VII No.6, Taman Sari, Jakarta Barat, bakmi kijin menghadirkan mie karet dengan tekstur kenyal dan lembut. Bakmi karet tersebut disajikan bersama dengan cincangan daging ayam melimpah, ati ampela, telur kecap, pangsit kuah, dan bakso goreng yang nikmat. Menjadikan bakmi kijin selalu laris dan ramai pembeli.
Bakmi Doraemon
Warung bakmi ini sudah berjualan dari tahun 80-an. Bertempat di Jl. Pramuka Sari III No.55 A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, warung ini menjual mie ayam dengan topping ayam kecap, pangsit rebus, bakso, dan ceker. Bakmi doraemon ini istimewa karena menggunakan minyak hewan dan minyak nabati, sehingga rasanya lebih gurih dan nikmat.
Bakmi John Melawai
Bakmi john melawai bertempat di Jl.Sampit I No.52, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bakmi john ini memiliki karakter mie dengan tekstur halus dan lembut. Seporsi bakmi john terdiri dari topping jamur, ayam kecap, serta pangsit goreng. Selain bakmi, di sini anda juga dapat memesan es podeng khas jakarta untuk menyegarkan dahaga anda.
Mie Ayam Jamur Masno
Mie ayam jamur masno terletak di Jl. Kerinci Raya No.22, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di tempat ini, anda bisa memesan mie ayam jamur dan mie yamin. Di sini anda juga dapat menambah topping eskstra seperti pangsit rebus ataupun bakso.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang