Punya Topping Ayam Kecap dan Pangsit Rebus Paling Juara, Ini 5 Mie Ayam Legendaris di Jakarta

JawaPos.com-Mie ayam menjadi salah satu hidangan comfort food banyak orang.

Selain harganya yang terjangkau, porsi yang mengenyangkan, serta beragam pilihan topping yang menggugah selera, menjadikan mie ayam sebagai pilihan utama saat rasa lapar mulai datang.

Setiap daerah memiliki hidangan mie ayam yang khas. Baik dari segi mie, racikan bumbu, sampai topping yang digunakan.

Mie ayam Jakarta adalah satu diantara mie ayam terenak. Perpaduan antara mie yang kenyal dengan daging ayam cincang, jamur, pangsit rebus, dan taburan bawang goreng, yang membuat mie ayam ini terasa semakin lezat.

Bagi anda yang sedang berburu semangkuk mie ayam lezat di Jakarta, ada beberapa tempat yang wajib anda kunjungi.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut warung mie ayam paling legendaris di Kota Jakarta.

Bakmi Kijin

Bakmi Kijin sudah menjadi legenda Mie di kawasan Mangga Besar. Berlokasi di Jl. Mangga Besar VII No.6, Taman Sari, Jakarta Barat, bakmi kijin menghadirkan mie karet dengan tekstur kenyal dan lembut. Bakmi karet tersebut disajikan bersama dengan cincangan daging ayam melimpah, ati ampela, telur kecap, pangsit kuah, dan bakso goreng yang nikmat. Menjadikan bakmi kijin selalu laris dan ramai pembeli.

Bakmi Doraemon

Warung bakmi ini sudah berjualan dari tahun 80-an. Bertempat di Jl. Pramuka Sari III No.55 A, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, warung ini menjual mie ayam dengan topping ayam kecap, pangsit rebus, bakso, dan ceker. Bakmi doraemon ini istimewa karena menggunakan minyak hewan dan minyak nabati, sehingga rasanya lebih gurih dan nikmat.

Bakmi John Melawai

Bakmi john melawai bertempat di Jl.Sampit I No.52, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bakmi john ini memiliki karakter mie dengan tekstur halus dan lembut. Seporsi bakmi john terdiri dari topping jamur, ayam kecap, serta pangsit goreng. Selain bakmi, di sini anda juga dapat memesan es podeng khas jakarta untuk menyegarkan dahaga anda.

Mie Ayam Jamur Masno