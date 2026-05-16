Lasagna Kearifan Lokal: Perpaduan Creamy dan Beef Kecap yang Bikin Nagih

Bahan Beef Kecap

600 gram daging cincang

5 siung bawang putih cincang

1 buah bawang bombay iris

6 sdm kecap manis

2 sdm saus tiram

1 sdt kecap asin

1½ sdt lada hitam

1 sdt kaldu bubuk



Bahan Saus Creamy

4 sdm margarin

4 sdm tepung terigu

800 ml susu cair

¾ sdt garam

1 sdt lada

100 gram keju parut



Bahan Lainnya

12 lembar kulit lasagna instan

150 gram keju mozzarella

50 gram keju cheddar



Cara Membuat

1. Masak beef kecap

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan daging cincang lalu masak sampai berubah warna dan matang.



Tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap asin, lada hitam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga bumbu meresap dan daging terasa legit serta sedikit caramelized. Sisihkan.

2. Buat saus creamy

Lelehkan margarin lalu masukkan tepung terigu. Aduk cepat hingga tercampur rata dan tidak menggumpal.

Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga mengental. Tambahkan garam, lada, dan keju parut. Masak sampai saus creamy dan lembut.

3. Susun lasagna

Siapkan loyang lalu susun:

saus creamy

kulit lasagna

beef kecap

saus creamy lagi

Ulangi hingga semua bahan habis.

4. Tambahkan topping

Taburkan mozzarella dan cheddar di bagian atas agar hasil akhirnya lebih cheesy dan lumer.

5. Panggang

Panggang dalam oven hingga bagian atasnya keemasan dan kejunya meleleh sempurna.



Lasagna Kearifan Lokal ini punya rasa yang unik dan bikin ketagihan. Lapisan beef kecap memberikan rasa manis gurih khas masakan Indonesia, sementara saus creamy dan kejunya membuat teksturnya lembut dan comforting.



Perpaduan rasa western dan lokal ini justru membuat lasagna terasa lebih ringan dan cocok di lidah siapa saja. Bahkan untuk yang biasanya cepat enek makan lasagna, versi ini terasa lebih mudah dinikmati sampai habis.



Sebagai penutup, resep ini cocok banget dijadikan menu spesial keluarga, stok makanan, atau bahkan ide jualan rumahan. Creamy, cheesy, legit, dan pastinya bikin semua orang nambah porsi!