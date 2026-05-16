Lasagna Kearifan Lokal: Perpaduan Creamy dan Beef Kecap yang Bikin Nagih

Potret lasagna beef kecap dengan rasa khas Indonesia. (Sumber: instagram.com/@dapurmukbang99)
Bahan Beef Kecap
600 gram daging cincang
5 siung bawang putih cincang
1 buah bawang bombay iris
6 sdm kecap manis
2 sdm saus tiram
1 sdt kecap asin
1½ sdt lada hitam
1 sdt kaldu bubuk
Bahan Saus Creamy
4 sdm margarin
4 sdm tepung terigu
800 ml susu cair
¾ sdt garam
1 sdt lada
100 gram keju parut
Bahan Lainnya
12 lembar kulit lasagna instan
150 gram keju mozzarella
50 gram keju cheddar
Cara Membuat
1. Masak beef kecap
Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum. Masukkan daging cincang lalu masak sampai berubah warna dan matang.
Tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap asin, lada hitam, dan kaldu bubuk. Aduk hingga bumbu meresap dan daging terasa legit serta sedikit caramelized. Sisihkan.
2. Buat saus creamy
Lelehkan margarin lalu masukkan tepung terigu. Aduk cepat hingga tercampur rata dan tidak menggumpal.
Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga mengental. Tambahkan garam, lada, dan keju parut. Masak sampai saus creamy dan lembut.
3. Susun lasagna
Siapkan loyang lalu susun:
saus creamy
kulit lasagna
beef kecap
saus creamy lagi
Ulangi hingga semua bahan habis.
4. Tambahkan topping
Taburkan mozzarella dan cheddar di bagian atas agar hasil akhirnya lebih cheesy dan lumer.
5. Panggang
Panggang dalam oven hingga bagian atasnya keemasan dan kejunya meleleh sempurna.
Lasagna Kearifan Lokal ini punya rasa yang unik dan bikin ketagihan. Lapisan beef kecap memberikan rasa manis gurih khas masakan Indonesia, sementara saus creamy dan kejunya membuat teksturnya lembut dan comforting.
Perpaduan rasa western dan lokal ini justru membuat lasagna terasa lebih ringan dan cocok di lidah siapa saja. Bahkan untuk yang biasanya cepat enek makan lasagna, versi ini terasa lebih mudah dinikmati sampai habis.
Sebagai penutup, resep ini cocok banget dijadikan menu spesial keluarga, stok makanan, atau bahkan ide jualan rumahan. Creamy, cheesy, legit, dan pastinya bikin semua orang nambah porsi!
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!