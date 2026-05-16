Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.16 WIB

Resep Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu: Crispy, Pedas, dan Segar dalam Satu Gigitan

Potret chicken karaage sambal dabu-dabu yang crispy dan segar. (Sumber: instagram.com/@benfarm.id) - Image

Potret chicken karaage sambal dabu-dabu yang crispy dan segar. (Sumber: instagram.com/@benfarm.id)

Bahan Sambal Dabu-Dabu
3 siung bawang merah
1 buah tomat hijau
1 buah tomat merah
5 buah cabai merah
7 buah cabai rawit merah
1/4 sdt garam
1/2 sdt gula
1/4 sdt penyedap
1/2 buah jeruk nipis
5 sdm minyak panas

Cara Membuat
1. Goreng Chicken Karaage
Panaskan minyak, lalu goreng chicken karaage selama kurang lebih 4 menit hingga matang dan berwarna golden crispy. Angkat lalu tiriskan.
2. Buat Sambal Dabu-Dabu
* Cincang kasar bawang merah, tomat merah, tomat hijau, cabai merah, dan cabai rawit.
* Masukkan semua bahan ke dalam mangkuk.
* Tambahkan garam, gula, dan penyedap lalu aduk rata.
* Beri perasan jeruk nipis untuk rasa segar.
* Siram dengan minyak panas, lalu aduk kembali hingga aromanya keluar.
3. Sajikan
Tata chicken karaage di atas piring, lalu siram sambal dabu-dabu di atasnya. Sajikan selagi hangat agar sensasi crispy dan segarnya tetap terasa maksimal.

Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu ini punya kombinasi rasa yang lengkap. Gurih dan crispy dari ayam karaage bertemu sambal segar yang pedas dan sedikit asam, membuat setiap suapan terasa lebih hidup dan tidak membosankan.

Selain cocok untuk makan siang, menu ini juga pas dijadikan lauk praktis untuk makan malam bersama keluarga. Cara membuatnya mudah, bahannya sederhana, tapi rasanya tetap terasa spesial seperti menu restoran.

Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa menu simpel pun bisa terasa istimewa kalau dipadukan dengan sambal yang tepat. Crispy, segar, pedas, dan bikin nasi cepat habis!

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Burger Tekan Terong Lumer: Perpaduan Terong dan Ayam yang Unik dan Juicy - Image
Kuliner

Burger Tekan Terong Lumer: Perpaduan Terong dan Ayam yang Unik dan Juicy

Sabtu, 16 Mei 2026 | 15.04 WIB

Resep Butter Garlic Shrimp: Udang Gurih Mentega yang Wangi dan Super Simple - Image
Kuliner

Resep Butter Garlic Shrimp: Udang Gurih Mentega yang Wangi dan Super Simple

Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.57 WIB

Resep Ayam Ebi Sambal Lemon: Menu Diet Gurih Pedas yang Anti Membosankan - Image
Kuliner

Resep Ayam Ebi Sambal Lemon: Menu Diet Gurih Pedas yang Anti Membosankan

Sabtu, 16 Mei 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore