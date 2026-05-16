Resep Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu: Crispy, Pedas, dan Segar dalam Satu Gigitan

Bahan Sambal Dabu-Dabu

3 siung bawang merah

1 buah tomat hijau

1 buah tomat merah

5 buah cabai merah

7 buah cabai rawit merah

1/4 sdt garam

1/2 sdt gula

1/4 sdt penyedap

1/2 buah jeruk nipis

5 sdm minyak panas



Cara Membuat

1. Goreng Chicken Karaage

Panaskan minyak, lalu goreng chicken karaage selama kurang lebih 4 menit hingga matang dan berwarna golden crispy. Angkat lalu tiriskan.

2. Buat Sambal Dabu-Dabu

* Cincang kasar bawang merah, tomat merah, tomat hijau, cabai merah, dan cabai rawit.

* Masukkan semua bahan ke dalam mangkuk.

* Tambahkan garam, gula, dan penyedap lalu aduk rata.

* Beri perasan jeruk nipis untuk rasa segar.

* Siram dengan minyak panas, lalu aduk kembali hingga aromanya keluar.

3. Sajikan

Tata chicken karaage di atas piring, lalu siram sambal dabu-dabu di atasnya. Sajikan selagi hangat agar sensasi crispy dan segarnya tetap terasa maksimal.



Chicken Karaage Sambal Dabu-Dabu ini punya kombinasi rasa yang lengkap. Gurih dan crispy dari ayam karaage bertemu sambal segar yang pedas dan sedikit asam, membuat setiap suapan terasa lebih hidup dan tidak membosankan.



Selain cocok untuk makan siang, menu ini juga pas dijadikan lauk praktis untuk makan malam bersama keluarga. Cara membuatnya mudah, bahannya sederhana, tapi rasanya tetap terasa spesial seperti menu restoran.



Sebagai penutup, resep ini membuktikan bahwa menu simpel pun bisa terasa istimewa kalau dipadukan dengan sambal yang tepat. Crispy, segar, pedas, dan bikin nasi cepat habis!