Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 16 Mei 2026 | 14.57 WIB

Resep Butter Garlic Shrimp: Udang Gurih Mentega yang Wangi dan Super Simple

Potret butter garlic shrimp yang cepat, gurih, dan wangi. (Sumber: instagram.com/@plating_flavours_)

Bahan-bahan
Udang secukupnya
Butter secukupnya
Garam secukupnya
Bawang putih cincang
Chili flakes secukupnya
Parsley atau coriander untuk garnish

Cara Membuat
1. Lelehkan butter
Panaskan pan, lalu masukkan butter hingga meleleh dan harum.
2. Masak udang
Masukkan udang dan goreng hingga berubah warna menjadi keemasan dan matang sempurna.
3. Tambahkan bumbu
Masukkan garam dan bawang putih cincang, lalu masak selama sekitar 2 menit hingga aroma keluar.
4. Beri sentuhan pedas
Tambahkan chili flakes dan aduk kembali selama beberapa menit agar rasa meresap.
5. Finishing
Taburkan parsley atau coriander di atasnya untuk aroma segar.

Butter Garlic Shrimp ini punya rasa yang sederhana tapi sangat satisfying. Gurih dari butter, aroma kuat dari bawang putih, dan sedikit pedas dari chili flakes membuat setiap gigitan terasa lengkap.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk menu cepat harian, lauk nasi hangat, atau bahkan hidangan spesial saat ingin makan seafood tanpa ribet. Simple, cepat, tapi tetap terasa seperti masakan restoran!

Editor: Setyo Adi Nugroho
