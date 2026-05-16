Resep Butter Garlic Shrimp: Udang Gurih Mentega yang Wangi dan Super Simple

Potret butter garlic shrimp yang cepat, gurih, dan wangi. (Sumber: instagram.com/@plating_flavours_)
Bahan-bahan
Udang secukupnya
Butter secukupnya
Garam secukupnya
Bawang putih cincang
Chili flakes secukupnya
Parsley atau coriander untuk garnish
Cara Membuat
1. Lelehkan butter
Panaskan pan, lalu masukkan butter hingga meleleh dan harum.
2. Masak udang
Masukkan udang dan goreng hingga berubah warna menjadi keemasan dan matang sempurna.
3. Tambahkan bumbu
Masukkan garam dan bawang putih cincang, lalu masak selama sekitar 2 menit hingga aroma keluar.
4. Beri sentuhan pedas
Tambahkan chili flakes dan aduk kembali selama beberapa menit agar rasa meresap.
5. Finishing
Taburkan parsley atau coriander di atasnya untuk aroma segar.
Butter Garlic Shrimp ini punya rasa yang sederhana tapi sangat satisfying. Gurih dari butter, aroma kuat dari bawang putih, dan sedikit pedas dari chili flakes membuat setiap gigitan terasa lengkap.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk menu cepat harian, lauk nasi hangat, atau bahkan hidangan spesial saat ingin makan seafood tanpa ribet. Simple, cepat, tapi tetap terasa seperti masakan restoran!
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!