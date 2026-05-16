Resep Butter Garlic Shrimp: Udang Gurih Mentega yang Wangi dan Super Simple

Bahan-bahan

Udang secukupnya

Butter secukupnya

Garam secukupnya

Bawang putih cincang

Chili flakes secukupnya

Parsley atau coriander untuk garnish



Cara Membuat

1. Lelehkan butter

Panaskan pan, lalu masukkan butter hingga meleleh dan harum.

2. Masak udang

Masukkan udang dan goreng hingga berubah warna menjadi keemasan dan matang sempurna.

3. Tambahkan bumbu

Masukkan garam dan bawang putih cincang, lalu masak selama sekitar 2 menit hingga aroma keluar.

4. Beri sentuhan pedas

Tambahkan chili flakes dan aduk kembali selama beberapa menit agar rasa meresap.

5. Finishing

Taburkan parsley atau coriander di atasnya untuk aroma segar.



Butter Garlic Shrimp ini punya rasa yang sederhana tapi sangat satisfying. Gurih dari butter, aroma kuat dari bawang putih, dan sedikit pedas dari chili flakes membuat setiap gigitan terasa lengkap.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk menu cepat harian, lauk nasi hangat, atau bahkan hidangan spesial saat ingin makan seafood tanpa ribet. Simple, cepat, tapi tetap terasa seperti masakan restoran!