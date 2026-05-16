Burger Tekan Terong Lumer: Perpaduan Terong dan Ayam yang Unik dan Juicy

Potret resep burger tekan terong dengan ayam giling dan saus manis gurih ala Jepang. (Sumber: instagram.com/@rinanko_gohan)



JawaPos.com - Kalau biasanya burger identik dengan roti dan daging sapi, resep dari @rinanko_gohan ini menawarkan versi yang jauh lebih unik dan menarik. Burger Tekan Terong Lumer memadukan terong lembut dengan isian ayam giling berbumbu ala Jepang yang juicy dan gurih. Hasil akhirnya jadi menu rumahan yang sederhana tapi terasa spesial.



Terong pada resep ini bukan hanya pelengkap, melainkan menjadi “lapisan” utama yang membungkus adonan ayam. Saat dimasak, tekstur terong berubah lembut dan juicy, sementara bagian dalamnya tetap gurih dan padat dari campuran ayam dan tahu. Ditambah saus manis gurih khas Jepang berbahan kecap dan mirin, rasa hidangan ini jadi semakin kaya dan comforting.



Selain rasanya enak, resep ini juga cocok untuk kamu yang ingin variasi olahan ayam tanpa harus selalu digoreng tepung atau dibuat tumisan biasa.

Bahan utama:

2 buah terong

250 gram ayam giling

1/2 blok tahu

Minyak secukupnya

Air 40 ml

Daun bawang secukupnya

Wijen secukupnya



Bumbu hamburger:

2 sdm tepung roti / breadcrumbs

1 siung bawang putih cincang

Lada hitam secukupnya

Sejumput garam



Saus manis:

2 sdm kecap asin

2 sdm mirin

2 sdt gula

1 sdm cooking wine / alkohol masak



Cara Membuat

1. Siapkan terong

Potong terong dengan ketebalan sekitar 8 mm, lalu rendam sebentar dalam air agar tidak berubah warna.

2. Buat adonan isi

Campurkan ayam giling, tahu yang sudah dihancurkan, breadcrumbs, bawang putih, garam, dan lada hitam. Aduk hingga tercampur rata dan teksturnya agak lengket.

3. Bentuk burger terong

Ambil adonan ayam secukupnya lalu letakkan di antara dua irisan terong seperti sandwich. Tekan perlahan hingga membentuk bulatan pipih.

4. Baluri tipis tepung

Lapisi permukaan luar dengan sedikit tepung agar lebih mudah matang dan tidak mudah hancur saat dimasak.

5. Panggang hingga kecokelatan

Panaskan minyak di pan dengan api kecil. Masak burger terong hingga kedua sisinya kecokelatan.

6. Kukus sebentar

Tuangkan air ke dalam pan lalu tutup. Kukus sekitar 3 menit agar bagian dalam matang sempurna dan tetap juicy.

7. Tambahkan saus

Campurkan semua bahan saus manis lalu tuangkan ke pan. Masak beberapa menit hingga saus mengental dan melapisi burger.

8. Sajikan

Taburi daun bawang dan wijen sesuai selera sebelum disajikan.



Burger Tekan Terong Lumer ini punya kombinasi tekstur yang unik. Terongnya lembut dan juicy, sementara bagian tengahnya gurih serta padat dari campuran ayam dan tahu. Saus manis gurih khas Jepang membuat rasanya semakin kaya dan bikin nagih.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba menu rumahan dengan sentuhan berbeda. Praktis, unik, dan tetap comforting untuk dinikmati bersama nasi hangat!