Resep Ayam Ebi Sambal Lemon: Menu Diet Gurih Pedas yang Anti Membosankan

Bahan Ayam

200 gram paha ayam

100 gram dada ayam

1-2 sdm ebi bawang kering

Kaldu ayam secukupnya

Lada bubuk secukupnya



Bahan Ebi Bawang

10-15 siung bawang putih

50 gram ebi kering

Minyak secukupnya

Catatan: Ebi bawang ini bisa dibuat banyak sekaligus untuk stok karena tahan disimpan beberapa hari dalam wadah tertutup.



Bahan Sambal

7 buah cabai keriting rebus

7 buah cabai rawit rebus

2-3 siung bawang putih rebus

Air secukupnya

1-2 sdm madu

Perasan lemon atau jeruk nipis 1-2 buah

Garam secukupnya



Cara Membuat

1. Buat ebi bawang

Iris tipis bawang putih lalu goreng hingga keemasan dan renyah. Angkat dan tiriskan.

Goreng ebi sebentar hingga harum, lalu campurkan dengan bawang putih goreng. Simpan sebagai topping atau stok lauk tambahan.

2. Masak ayam

Potong ayam sesuai selera lalu beri kaldu ayam dan lada bubuk. Masak ayam menggunakan sedikit minyak hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan.

Kombinasi paha dan dada ayam membuat hasil akhirnya tetap juicy tetapi tidak terlalu berlemak.

3. Buat sambal

Haluskan cabai rebus dan bawang putih rebus dengan sedikit air. Tambahkan madu, garam, dan perasan lemon atau jeruk nipis.

Aduk rata hingga rasa pedas, asam, dan manisnya seimbang.

4. Sajikan

Tata ayam di piring lalu taburi ebi bawang secukupnya. Sajikan bersama sambal lemon agar rasanya semakin segar dan nikmat.



Ayam Ebi Sambal Lemon ini cocok banget untuk dijadikan menu harian karena tinggi protein, praktis, dan tetap terasa enak. Gurih dari ebi bawang berpadu dengan sambal lemon yang segar membuat menu diet terasa jauh dari kata membosankan.



Selain cocok untuk makan siang atau makan malam, resep ini juga pas dijadikan meal prep karena ayam dan ebi bawangnya bisa disimpan untuk beberapa hari.



Sebagai penutup, resep sehat tidak harus hambar atau monoton. Dengan kombinasi rasa yang tepat, menu diet justru bisa terasa lebih nikmat dan bikin semangat menjaga pola makan setiap hari!