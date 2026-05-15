Resep Ayam Ebi Sambal Lemon: Menu Diet Gurih Pedas yang Anti Membosankan

Potret ayam ebi sambal lemon untuk menu diet yang praktis dan gurih. (Sumber: instagram.com/@zahrofitriah_)
Bahan Ayam
200 gram paha ayam
100 gram dada ayam
1-2 sdm ebi bawang kering
Kaldu ayam secukupnya
Lada bubuk secukupnya
Bahan Ebi Bawang
10-15 siung bawang putih
50 gram ebi kering
Minyak secukupnya
Catatan: Ebi bawang ini bisa dibuat banyak sekaligus untuk stok karena tahan disimpan beberapa hari dalam wadah tertutup.
Bahan Sambal
7 buah cabai keriting rebus
7 buah cabai rawit rebus
2-3 siung bawang putih rebus
Air secukupnya
1-2 sdm madu
Perasan lemon atau jeruk nipis 1-2 buah
Garam secukupnya
Cara Membuat
1. Buat ebi bawang
Iris tipis bawang putih lalu goreng hingga keemasan dan renyah. Angkat dan tiriskan.
Goreng ebi sebentar hingga harum, lalu campurkan dengan bawang putih goreng. Simpan sebagai topping atau stok lauk tambahan.
2. Masak ayam
Potong ayam sesuai selera lalu beri kaldu ayam dan lada bubuk. Masak ayam menggunakan sedikit minyak hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan.
Kombinasi paha dan dada ayam membuat hasil akhirnya tetap juicy tetapi tidak terlalu berlemak.
3. Buat sambal
Haluskan cabai rebus dan bawang putih rebus dengan sedikit air. Tambahkan madu, garam, dan perasan lemon atau jeruk nipis.
Aduk rata hingga rasa pedas, asam, dan manisnya seimbang.
4. Sajikan
Tata ayam di piring lalu taburi ebi bawang secukupnya. Sajikan bersama sambal lemon agar rasanya semakin segar dan nikmat.
Ayam Ebi Sambal Lemon ini cocok banget untuk dijadikan menu harian karena tinggi protein, praktis, dan tetap terasa enak. Gurih dari ebi bawang berpadu dengan sambal lemon yang segar membuat menu diet terasa jauh dari kata membosankan.
Selain cocok untuk makan siang atau makan malam, resep ini juga pas dijadikan meal prep karena ayam dan ebi bawangnya bisa disimpan untuk beberapa hari.
Sebagai penutup, resep sehat tidak harus hambar atau monoton. Dengan kombinasi rasa yang tepat, menu diet justru bisa terasa lebih nikmat dan bikin semangat menjaga pola makan setiap hari!
