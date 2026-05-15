Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 16 Mei 2026 | 05.49 WIB

Resep Sup Jamur Es Hangat: Comfort Food Sederhana yang Segar dan Menenangkan

Potret sup jamur es hangat dengan telur dan minyak bawang yang gurih. (Sumber: instagram.com/@jennidish)


JawaPos.com - Kalau biasanya jamur es lebih sering dijadikan campuran dessert atau es buah, kali ini @jennidish membagikan versi berbeda yang ternyata tidak kalah nikmat, yaitu Sup Jamur Es hangat. Hidangan sederhana ini punya rasa yang comforting, ringan, sekaligus menyegarkan di tubuh. Tidak heran kalau jamur es cukup populer di berbagai masakan Chinese karena teksturnya unik dan dipercaya kaya manfaat.

Jamur es sendiri memiliki tekstur kenyal lembut yang berbeda dari jenis jamur lainnya. Saat dimasak menjadi sup hangat, teksturnya tetap terasa ringan namun memberi sensasi menyenangkan saat dimakan. Dipadukan dengan kuah gurih dari minyak bawang, kecap asin, dan sedikit minyak wijen, rasa sup ini jadi sederhana tapi sangat menenangkan.

Yang membuat menu ini makin menarik adalah tambahan telur yang membuat kuah terasa lebih creamy dan lembut. Cocok banget disantap saat cuaca dingin, ketika badan kurang fit, atau saat ingin makan sesuatu yang ringan namun tetap enak. Selain itu, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan cara memasaknya sangat praktis.

 
Bahan-bahan
Minyak bawang secukupnya
Air secukupnya
Jamur es secukupnya
2 butir telur
2 sdm kecap asin
1 sdt kaldu bubuk
Merica secukupnya
Minyak wijen secukupnya
4 siung bawang putih cincang
2 siung bawang merah cincang

Cara Membuat
1. Tumis bawang hingga harum
Panaskan sedikit minyak bawang di dalam panci. Tumis bawang putih dan bawang merah cincang hingga harum dan berubah sedikit keemasan. Aroma bawang yang wangi akan menjadi base rasa utama pada sup ini.
2. Masukkan air dan bumbu
Tuangkan air secukupnya ke dalam panci. Tambahkan kecap asin, kaldu bubuk, merica, dan sedikit minyak wijen. Aduk rata lalu masak hingga mendidih.
3. Masukkan jamur es
Masukkan jamur es yang sudah dibersihkan. Masak beberapa menit hingga teksturnya sedikit lebih lembut dan kuah meresap.
4. Tambahkan telur
Kocok lepas telur, lalu tuangkan perlahan sambil diaduk agar membentuk serat-serat telur cantik di dalam kuah. Teknik ini membuat sup terasa lebih lembut dan comforting.
5. Sajikan hangat
Setelah semua matang dan rasa sudah pas, angkat lalu sajikan selagi hangat.

Sup Jamur Es ini memang terlihat sederhana, tapi rasanya sangat comforting. Kuahnya gurih ringan dengan aroma minyak wijen yang khas, sementara tekstur jamur es membuat pengalaman makan jadi lebih unik dan menyenangkan.

Selain cocok untuk menu sehari-hari, sup ini juga bisa jadi pilihan saat ingin makan malam yang tidak terlalu berat. Ditambah lagi, proses memasaknya cepat sehingga cocok untuk siapa saja yang ingin masak praktis tanpa ribet.

Sebagai penutup, Sup Jamur Es hangat ini membuktikan bahwa hidangan sederhana tetap bisa terasa spesial. Hangat, gurih, ringan, dan bikin nyaman di perut yang cocok banget untuk dinikmati kapan saja!

Editor: Setyo Adi Nugroho
