Resep Sup Jamur Es Hangat: Comfort Food Sederhana yang Segar dan Menenangkan

JawaPos.com - Kalau biasanya jamur es lebih sering dijadikan campuran dessert atau es buah, kali ini @jennidish membagikan versi berbeda yang ternyata tidak kalah nikmat, yaitu Sup Jamur Es hangat. Hidangan sederhana ini punya rasa yang comforting, ringan, sekaligus menyegarkan di tubuh. Tidak heran kalau jamur es cukup populer di berbagai masakan Chinese karena teksturnya unik dan dipercaya kaya manfaat.
Jamur es sendiri memiliki tekstur kenyal lembut yang berbeda dari jenis jamur lainnya. Saat dimasak menjadi sup hangat, teksturnya tetap terasa ringan namun memberi sensasi menyenangkan saat dimakan. Dipadukan dengan kuah gurih dari minyak bawang, kecap asin, dan sedikit minyak wijen, rasa sup ini jadi sederhana tapi sangat menenangkan.
Yang membuat menu ini makin menarik adalah tambahan telur yang membuat kuah terasa lebih creamy dan lembut. Cocok banget disantap saat cuaca dingin, ketika badan kurang fit, atau saat ingin makan sesuatu yang ringan namun tetap enak. Selain itu, bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan cara memasaknya sangat praktis.
