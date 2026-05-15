Resep Cauliflower Popcorn: Camilan Sehat Crispy yang Bikin Nagih

Bahan Coating:

2 sdm greek yogurt

1 sdt paprika bubuk

1 sdm pasta tomat

Lada secukupnya

Madu secukupnya (untuk balance rasa)

Garam secukupnya

1 pcs bawang putih parut



Cara Membuat:

1. Potong kembang kol sesuai ukuran popcorn.

2. Campurkan semua bahan coating dalam satu wadah hingga merata.

3. Balurkan kembang kol dengan coating hingga seluruh permukaan tertutup rata.

4. Panggang atau air-fry hingga matang dan bagian luar sedikit crispy.

5. Sajikan hangat sebagai camilan sehat.



Cauliflower popcorn ini punya rasa gurih, sedikit pedas, creamy, dan manis yang seimbang. Teksturnya juga bikin nagih karena crunchy di luar tapi tetap juicy di dalam.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin ngemil enak tanpa harus merasa “bersalah”. Sehat, simple, dan tetap satisfying untuk segala suasana!