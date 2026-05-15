Nola Amalia Rosyada
Jumat, 15 Mei 2026 | 23.31 WIB

Resep Cauliflower Popcorn: Camilan Sehat Crispy yang Bikin Nagih

Potret cauliflower popcorn dengan coating yogurt dan paprika. (Sumber: instagram.com/@kellymariesky)

Bahan Coating:
2 sdm greek yogurt
1 sdt paprika bubuk
1 sdm pasta tomat
Lada secukupnya
Madu secukupnya (untuk balance rasa)
Garam secukupnya
1 pcs bawang putih parut

Cara Membuat:
1. Potong kembang kol sesuai ukuran popcorn.
2. Campurkan semua bahan coating dalam satu wadah hingga merata.
3. Balurkan kembang kol dengan coating hingga seluruh permukaan tertutup rata.
4. Panggang atau air-fry hingga matang dan bagian luar sedikit crispy.
5. Sajikan hangat sebagai camilan sehat.

Cauliflower popcorn ini punya rasa gurih, sedikit pedas, creamy, dan manis yang seimbang. Teksturnya juga bikin nagih karena crunchy di luar tapi tetap juicy di dalam.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin ngemil enak tanpa harus merasa “bersalah”. Sehat, simple, dan tetap satisfying untuk segala suasana!

Editor: Setyo Adi Nugroho
