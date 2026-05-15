Nola Amalia Rosyada
Jumat, 15 Mei 2026 | 23.29 WIB

Resep Rice Au Gratin Beras Porang: Creamy, Cheesy tapi Tetap Lebih Light

Potret rice au gratin berbahan beras porang. (Sumber: instagram.com/@afiah.nasution)


JawaPos.com - Kalau biasanya au gratin identik dengan kentang atau pasta, kali ini ada versi yang lebih “mindful” tapi tetap comforting. Seperti dibagikan oleh @afiah.nasution, rice au gratin ini menggunakan beras porang sebagai base sehingga terasa lebih ringan namun tetap mengenyangkan.

Hidangan ini memadukan nasi porang dengan saus creamy berbasis susu, butter, dan keju parmesan yang gurih.
 
Ditambah ayam dan topping mozzarella serta cheddar yang meleleh saat dipanggang, hasil akhirnya jadi sangat creamy, cheesy, dan satisfying seperti comfort food ala restoran.
 
Bahan Base:
100 gr beras porang
100 ml air panas

Bahan Saus:
2-3 sdm minyak goreng
2 siung bawang putih (cincang halus)
1/4 bawang bombay (cincang kasar)
120 gr ayam fillet (potong dadu)
15 gr unsalted butter
15 gr tepung terigu
200-225 ml susu UHT full cream
30 gr parmesan cheese
1/2-1 sdt Italian herbs
Garam, lada, dan kaldu bubuk secukupnya
Sedikit gula (opsional)

Topping:
Parutan cheddar merah
Mozzarella secukupnya
Italian herbs
Parsley segar

Cara Membuat:
1. Siapkan beras porang, seduh dengan air panas sesuai petunjuk lalu sisihkan.
2. Tumis bawang putih dan bawang bombay dengan minyak hingga harum.
3. Masukkan ayam, masak hingga berubah warna dan matang.
4. Tambahkan butter dan tepung terigu, aduk hingga tercampur rata.
5. Tuangkan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga menjadi saus creamy.
6. Masukkan parmesan, Italian herbs, garam, lada, dan kaldu bubuk. Aduk rata.
7. Campurkan saus dengan beras porang, lalu pindahkan ke wadah tahan panas.
8. Tambahkan topping cheddar dan mozzarella di atasnya.
9. Panggang hingga keju meleleh dan bagian atasnya sedikit keemasan.
10. Taburi parsley sebelum disajikan.

Rice au gratin ini punya rasa creamy, gurih, dan cheesy yang comforting banget. Beras porang bikin versi ini terasa lebih ringan tanpa mengurangi kenikmatan khas gratin yang lumer di mulut.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati comfort food ala western tapi tetap lebih mindful dalam memilih bahan. Enak, creamy, dan tetap “guilt-friendly”!

Editor: Setyo Adi Nugroho
