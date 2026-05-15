Resep Enoki Roll Gochujang: Menu Clean Eating 10 Menit yang Tetap Bikin Nagih

Kombinasi rasa dari madu, kecap asin, dan minyak wijen membuat hidangan ini tetap seimbang tanpa terasa terlalu berat. Cocok banget untuk kamu yang sedang menjaga pola makan atau mencari menu rendah kalori.

Bahan Enoki Roll:

200 gram jamur enoki

2 lembar kulit tahu (tofu skin)

1 batang daun bawang

1/2 sdt biji wijen



Bahan Saus Gochujang:

1/2 sdt himalayan salt garlic

2 sdm gochujang

150 gram air

1 sdm kecap asin

2 1/2 sdm madu

1 sdt minyak wijen



Cara Membuat:

Step 1 - Saus

1. Campurkan gochujang, air, kecap asin, madu, minyak wijen, dan himalayan salt garlic dalam satu bowl.

2. Aduk hingga tercampur rata.



Step 2 - Enoki Roll

1. Uraikan jamur enoki hingga rapi.

2. Gulung jamur enoki dengan kulit tahu.

3. Susun roll di atas pan yang sudah dipanaskan.

4. Tuangkan saus gochujang ke dalam pan.

5. Masak selama 2-3 menit hingga saus sedikit mengental dan meresap.

6. Taburi daun bawang dan biji wijen.

7. Angkat dan sajikan.



Enoki Roll Gochujang ini punya rasa pedas manis yang ringan tapi tetap flavorful. Tekstur jamur yang juicy berpadu dengan kulit tahu yang lembut membuat setiap gigitan terasa unik.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet. Cepat dibuat, rendah kalori, tapi tetap bikin puas!