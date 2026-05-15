Resep Enoki Roll Gochujang: Menu Clean Eating 10 Menit yang Tetap Bikin Nagih

Potret enoki roll gochujang rendah kalori, prakis, dan cocok untuk diet sehat. (Sumber: instagram.com/@purakitchen)
Kombinasi rasa dari madu, kecap asin, dan minyak wijen membuat hidangan ini tetap seimbang tanpa terasa terlalu berat. Cocok banget untuk kamu yang sedang menjaga pola makan atau mencari menu rendah kalori.
Bahan Enoki Roll:
200 gram jamur enoki
2 lembar kulit tahu (tofu skin)
1 batang daun bawang
1/2 sdt biji wijen
Bahan Saus Gochujang:
1/2 sdt himalayan salt garlic
2 sdm gochujang
150 gram air
1 sdm kecap asin
2 1/2 sdm madu
1 sdt minyak wijen
Cara Membuat:
Step 1 - Saus
1. Campurkan gochujang, air, kecap asin, madu, minyak wijen, dan himalayan salt garlic dalam satu bowl.
2. Aduk hingga tercampur rata.
Step 2 - Enoki Roll
1. Uraikan jamur enoki hingga rapi.
2. Gulung jamur enoki dengan kulit tahu.
3. Susun roll di atas pan yang sudah dipanaskan.
4. Tuangkan saus gochujang ke dalam pan.
5. Masak selama 2-3 menit hingga saus sedikit mengental dan meresap.
6. Taburi daun bawang dan biji wijen.
7. Angkat dan sajikan.
Enoki Roll Gochujang ini punya rasa pedas manis yang ringan tapi tetap flavorful. Tekstur jamur yang juicy berpadu dengan kulit tahu yang lembut membuat setiap gigitan terasa unik.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa ribet. Cepat dibuat, rendah kalori, tapi tetap bikin puas!
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong