Resep Quinoa Salad Segar dan Healthy, Cocok untuk Menu Diet Sehari-hari

Potret quinoa salad sehat dengan sayuran segar dan chickpea. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)
Bahan-bahan:
80 gram white quinoa (rebus lalu tiriskan)
50 gram wortel (potong kecil lalu kukus)
50 gram jagung pipil (kukus)
Timun jepang secukupnya (potong kecil)
8 buah tomat cherry (belah dua)
1/2 buah paprika hijau (potong kecil)
1/2 buah bawang bombay (potong kecil)
1 ikat cilantro (ambil daunnya lalu cincang kasar)
50 gram chickpea (rendam lalu rebus hingga empuk)
Perasan jeruk lemon secukupnya
Garam secukupnya
Black pepper secukupnya
Garlic powder secukupnya
Olive oil secukupnya
Cara Membuat:
1. Rebus quinoa hingga matang lalu tiriskan.
2. Kukus wortel dan jagung hingga matang.
3. Siapkan semua sayuran dan potong sesuai ukuran yang diinginkan.
4. Campurkan quinoa, wortel, jagung, timun jepang, tomat cherry, paprika, bawang bombay, cilantro, dan chickpea ke dalam mangkuk besar.
5. Tambahkan perasan lemon, garam, black pepper, garlic powder, dan olive oil.
6. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
7. Sajikan langsung atau simpan sebentar di kulkas agar lebih segar.
Quinoa salad ini punya rasa fresh, ringan, dan tetap mengenyangkan. Tekstur quinoa yang lembut berpadu dengan renyahnya sayuran membuat setiap suapan terasa lebih nikmat.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mulai pola makan sehat tanpa harus makan menu yang membosankan. Praktis dibuat, kaya nutrisi, dan cocok disantap kapan saja!
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong