Resep Quinoa Salad Segar dan Healthy, Cocok untuk Menu Diet Sehari-hari

Bahan-bahan:

80 gram white quinoa (rebus lalu tiriskan)

50 gram wortel (potong kecil lalu kukus)

50 gram jagung pipil (kukus)

Timun jepang secukupnya (potong kecil)

8 buah tomat cherry (belah dua)

1/2 buah paprika hijau (potong kecil)

1/2 buah bawang bombay (potong kecil)

1 ikat cilantro (ambil daunnya lalu cincang kasar)

50 gram chickpea (rendam lalu rebus hingga empuk)

Perasan jeruk lemon secukupnya

Garam secukupnya

Black pepper secukupnya

Garlic powder secukupnya

Olive oil secukupnya



Cara Membuat:

1. Rebus quinoa hingga matang lalu tiriskan.

2. Kukus wortel dan jagung hingga matang.

3. Siapkan semua sayuran dan potong sesuai ukuran yang diinginkan.

4. Campurkan quinoa, wortel, jagung, timun jepang, tomat cherry, paprika, bawang bombay, cilantro, dan chickpea ke dalam mangkuk besar.

5. Tambahkan perasan lemon, garam, black pepper, garlic powder, dan olive oil.

6. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

7. Sajikan langsung atau simpan sebentar di kulkas agar lebih segar.



Quinoa salad ini punya rasa fresh, ringan, dan tetap mengenyangkan. Tekstur quinoa yang lembut berpadu dengan renyahnya sayuran membuat setiap suapan terasa lebih nikmat.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mulai pola makan sehat tanpa harus makan menu yang membosankan. Praktis dibuat, kaya nutrisi, dan cocok disantap kapan saja!