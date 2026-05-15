Nola Amalia Rosyada
Jumat, 15 Mei 2026 | 23.23 WIB

Resep Rose Mala Tteokbokki: Creamy, Pedas, dan Super Nagih ala Korea

Potret rosé mala tteokbokki homemade yang isiannya lebih lengkap. (Sumber: instagram.com/@dhifa.mci11)


JawaPos.com - Tteokbokki memang jadi salah satu street food Korea yang punya banyak penggemar. Namun kali ini hadir versi yang lebih spesial: Rosé Mala Tteokbokki. Seperti dilansir dari @rommy.mci10 dengan resep tteokbokki homemade dari @dhifa.mci11, menu ini punya perpaduan rasa creamy, gurih, manis, dan pedas mala yang bikin ketagihan.

Yang membuat hidangan ini unik adalah saus rosé creamy yang dipadukan dengan sensasi mala dari biji mala yang diulek kasar. Rasanya jadi lebih bold dan hangat di lidah. Ditambah isian seperti odeng, glass noodle, dan sosis mini, teksturnya jadi semakin lengkap dan satisfying.

Menariknya, tteokbokki pada resep ini dibuat sendiri dari awal menggunakan campuran tepung ketan dan tepung beras. Hasilnya lebih chewy dan lembut saat dimakan.
 
Bahan Homemade Tteokbokki:
120 gram tepung ketan
120 gram tepung beras
60 gram tepung maizena
1/4 sdt garam

Bahan Saus dan Isian:
Minyak wijen secukupnya
1/2 bawang bombay
1 batang daun bawang
3 siung bawang putih
2 sdm gochujang
1 sdm gochugaru
2 sdm soy sauce
1 sdm biji mala (ulek kasar)
200 ml air
200 gram tteokbokki
3 lembar odeng
75 gram glass noodle
12 sosis mini
200 ml susu
150 ml cooking cream
1,5 sdt garam
1/2 sdm gula

Cara Membuat:
1. Campurkan tepung ketan, tepung beras, maizena, dan garam.
2. Tambahkan air secukupnya lalu uleni hingga kalis, bentuk memanjang seperti tteokbokki.
3. Rebus hingga mengapung, lalu tiriskan.
4. Tumis bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang dengan sedikit minyak wijen hingga harum.
5. Masukkan gochujang, gochugaru, soy sauce, dan biji mala. Aduk rata.
6. Tuang air, susu, dan cooking cream, lalu masak hingga mendidih.
7. Tambahkan tteokbokki, odeng, glass noodle, dan sosis mini.
8. Beri garam dan gula, lalu masak hingga saus mengental dan semua bahan matang.
9. Sajikan hangat.

Rosé Mala Tteokbokki ini punya kombinasi rasa yang kompleks tapi seimbang. Creamy dari susu dan cooking cream, gurih manis dari saus Korea, plus sensasi pedas mala yang bikin nagih.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu pencinta makanan Korea yang ingin mencoba sesuatu yang lebih unik dan bold. Comfort food satu ini dijamin bikin susah berhenti makan!

Editor: Setyo Adi Nugroho
