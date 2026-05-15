Resep Salmon Mentai Don: Rice Bowl Creamy Gurih ala Jepang yang Simple

Potret salmon mentai don denfan saus creamy pedas. (Sumber: recipelist.com)
Lalu dipadukan dengan nasi berbumbu sesame oil dan seaweed, ditambah mentai sauce yang creamy, pedas, dan sedikit manis. Hasil akhirnya jadi comfort food yang rich tapi tetap mudah dibuat di rumah.
Bahan Salmon:
200 gr salmon fillet
1-2 sdm soy sauce
1-2 sdm honey
Garam dan lada secukupnya
Bahan Rice:
Nasi putih secukupnya
Seaweed secukupnya
1-2 sdm sesame oil
Bahan Mentai:
50-70 ml kewpie mayonnaise
1-2 sdm chili sauce
1 sdm honey
1/2 sdm sesame oil
Garam dan lada secukupnya
Cara Membuat:
1. Pan-fry salmon hingga matang.
2. Tambahkan soy sauce dan honey, masak hingga sedikit mengental dan melapisi salmon.
3. Campurkan nasi dengan seaweed dan sesame oil.
4. Aduk semua bahan mentai sauce hingga rata.
5. Susun nasi, salmon, lalu siram dengan mentai sauce.
6. Torch atau panggang bagian atas hingga sedikit kecokelatan.
7. Sajikan selagi hangat.
Salmon Mentai Don ini punya kombinasi rasa creamy, gurih, manis, dan sedikit smoky dari torching. Tekstur salmon yang lembut berpadu dengan saus mentai yang rich bikin setiap suapan terasa satisfying.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin bikin rice bowl ala Jepang di rumah tanpa ribet. Simple, cepat, tapi hasilnya tetap premium!
