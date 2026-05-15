Resep Oseng Wangi Tahu Jagung: Menu Rumahan Sat Set 10 Menit

Bahan-bahan:

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

1 batang bawang prei

2 buah cabai keriting merah

Daun bawang secukupnya

250 gr tahu putih

200 gr jagung manis



Bumbu:

1 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

1 sdm saus tiram



Cara Membuat:

1. Tumis bawang merah, bawang putih, cabai, dan bawang prei hingga harum.

2. Masukkan jagung manis, lalu tumis hingga sedikit matang.

3. Tambahkan kaldu jamur, gula, lada putih, dan saus tiram. Aduk rata.

4. Masukkan tahu putih, aduk perlahan agar tidak hancur.

5. Tambahkan daun bawang, masak sebentar lalu angkat.

6. Sajikan hangat dengan nasi putih.



Oseng wangi tahu jagung ini punya rasa gurih manis yang sederhana tapi nagih. Tekstur lembut tahu berpadu dengan jagung yang crunchy bikin setiap suapan tetap seru.



Sebagai penutup, resep ini cocok banget untuk kamu yang butuh menu cepat, murah, dan tetap enak untuk sehari-hari. Simple, wangi, dan pasti bikin nambah nasi!