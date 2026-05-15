Resep Ayam Terong Cabe Ijo: Pedas Gurih Bikin Nambah Nasi

Bahan-bahan:

150 gram dada ayam

1 sdt garam

1 sdt penyedap

1/2 sdt lada hitam

1/2 jeruk nipis

3 buah terong ungu

Air dan garam secukupnya

5 buah cabai hijau besar

150 gram cabai hijau keriting

10 buah cabai rawit hijau

10 siung bawang merah

3 siung bawang putih

4 lembar daun jeruk

1 ruas jahe (geprek)

1 buah tomat

2 sdt garam

2 sdt penyedap

1 sdt gula





Cara Membuat:

1. Marinasi ayam dengan garam, penyedap, lada hitam, dan perasan jeruk nipis. Diamkan beberapa saat.

2. Potong terong ungu sesuai selera lalu rendam dalam air garam agar tidak menghitam.

3. Haluskan atau cincang kasar cabai hijau besar, cabai keriting hijau, cabai rawit hijau, bawang merah, dan bawang putih.

4. Goreng atau pan-fry ayam hingga matang, lalu sisihkan.

5. Goreng terong hingga sedikit layu, lalu tiriskan.

6. Tumis bumbu cabe hijau bersama daun jeruk dan jahe hingga harum.

7. Masukkan tomat lalu masak hingga sedikit hancur.

8. Tambahkan garam, penyedap, dan gula. Koreksi rasa.

9. Masukkan ayam dan terong, lalu aduk hingga semua bahan tercampur rata dan bumbu meresap.

10. Sajikan hangat bersama nasi putih.



Ayam Terong Cabe Ijo ini punya rasa pedas gurih yang benar-benar bikin susah berhenti makan. Terong yang lembut berpadu dengan ayam berbumbu dan sambal cabe hijau yang harum membuat menu ini terasa sangat comforting.



Sebagai penutup, resep ini cocok banget untuk kamu yang suka masakan pedas rumahan dengan cita rasa sederhana tapi nagih. Hati-hati, karena menu satu ini memang rawan bikin tambah nasi!