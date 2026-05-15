Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Jumat, 15 Mei 2026 | 17.35 WIB

Resep Tongkol Saus Bangkok: Pedas, Segar, dan Praktis untuk Lauk Harian

Potret tongkol saus Bangkok dengan rasa pedas manis dan segar. (Sumber: instagram.com/@deltafoodsid) - Image

Potret tongkol saus Bangkok dengan rasa pedas manis dan segar. (Sumber: instagram.com/@deltafoodsid)

Baca Juga: Resep Caesar Salad Montreal Steak: Menu Diet Enak dan Tetap Mengenyangkan

Bahan-bahan:
2 bungkus tongkol 250 gram
5 buah cabai
5 siung bawang putih
6 siung bawang merah
1 batang serai
Daun jeruk secukupnya
Tomat secukupnya
5-8 sdm saus Bangkok
2 sdm saus tiram
1 sdt gula
Garam secukupnya
Kaldu jamur secukupnya

Cara Membuat:
1. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat sesuai selera.
2. Geprek serai lalu siapkan daun jeruk.
3. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum.
4. Masukkan cabai, serai, dan daun jeruk, lalu aduk rata.
5. Tambahkan saus Bangkok dan saus tiram.
6. Beri gula, garam, dan kaldu jamur sesuai selera.
7. Masukkan tongkol dan tomat, lalu aduk perlahan hingga bumbu merata.
8. Masak sebentar hingga saus meresap dan sedikit mengental.
9. Sajikan hangat bersama nasi putih.

Tongkol saus Bangkok ini punya rasa gurih pedas dengan sentuhan segar yang membuatnya tidak terasa enek. Aroma serai dan daun jeruk juga membuat hidangan semakin menggugah selera.

Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menu praktis tapi tetap kaya rasa. Simpel dibuat, cocok untuk lauk keluarga, dan dijamin bikin makan di rumah jadi lebih spesial!
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
12 Tempat Nongkrong di Yogyakarta yang Lagi Hits, Menawarkan Suasana Santai dan Kuliner Menggoda Selera - Image
Kuliner

12 Tempat Nongkrong di Yogyakarta yang Lagi Hits, Menawarkan Suasana Santai dan Kuliner Menggoda Selera

Jumat, 15 Mei 2026 | 04.05 WIB

5 Rekomendasi Sate di Kota Solo yang Terkenal Paling Enak, Cocok untuk Wisata Kuliner yang Mengenyangkan - Image
Kuliner

5 Rekomendasi Sate di Kota Solo yang Terkenal Paling Enak, Cocok untuk Wisata Kuliner yang Mengenyangkan

Jumat, 15 Mei 2026 | 02.40 WIB

List 10 Mall Terbaik di Makassar: Kegiatan Liburan dengan Belanja Asyik, Kuliner Cantik, Foto Estetik - Image
Travelling

List 10 Mall Terbaik di Makassar: Kegiatan Liburan dengan Belanja Asyik, Kuliner Cantik, Foto Estetik

Jumat, 15 Mei 2026 | 00.20 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore