Resep Lumpia Mac & Cheese: Crispy di Luar, Creamy di Dalam

JawaPos.com - Lumpia biasanya identik dengan isian sayur atau daging, tapi kali ini hadir versi yang lebih creamy dan cheesy: Lumpia Mac & Cheese. Seperti dilansir dari @danismasak, camilan ini memadukan kulit lumpia yang crispy dengan isian makaroni keju yang lembut dan lumer di dalamnya.



Perpaduan susu, keju quick melt, dan keju bubuk membuat tekstur macaroni menjadi creamy dan gurih. Ditambah sosis dan bumbu aromatik seperti oregano dan pala, rasanya jadi lebih kaya dan tidak membosankan. Cocok banget untuk camilan sore atau ide jualan makanan kekinian.



Bahan-bahan:

Kulit lumpia (13 lembar)

150 gram makaroni (rebus matang)

2 siung bawang putih (cincang)

1/2 bawang bombay (cincang)

3 sosis cocktail (potong kecil)

1 sdm tepung terigu

200 ml susu cair

1 bungkus keju quick melt

2 sdm keju bubuk

1/2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt lada putih bubuk

1/2 sdt pala bubuk

1/2 sdt oregano



Cara Membuat:

1. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.

2. Masukkan sosis, aduk hingga matang.

3. Tambahkan tepung terigu, aduk rata.

4. Tuangkan susu cair, lalu masak hingga mengental.

5. Masukkan makaroni, keju quick melt, keju bubuk, dan semua bumbu. Aduk hingga creamy.

6. Dinginkan isian, lalu bungkus dengan kulit lumpia.

7. Goreng hingga kuning keemasan dan crispy.

8. Sajikan hangat.



Lumpia mac & cheese ini punya tekstur yang unik: renyah di luar, creamy dan cheesy di dalam. Setiap gigitan langsung meleleh di mulut dengan rasa gurih yang kaya.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin camilan simpel tapi tetap “comfort food banget”. Praktis, creamy, dan dijamin bikin ketagihan!