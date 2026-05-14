Cheesy Chicken Bolognese: Gurih, Bold, dan Extra Keju

JawaPos.com - Bolognese biasanya identik dengan pasta, tapi kali ini hadir versi yang lebih fleksibel dan cheesy: Cheesy Chicken Bolognese. Seperti dilansir dari @adelscooking, menu ini punya rasa bold, gurih, dan lumer keju yang bikin siapa pun langsung jatuh cinta sejak suapan pertama.



Perpaduan ayam fillet, sayuran, dan saus bolognese instan membuat masakan ini praktis tapi tetap kaya rasa. Ditambah mozzarella yang meleleh di atasnya, hidangan ini jadi makin creamy dan comforting. Menariknya, menu ini tidak hanya cocok dengan pasta, tapi juga enak banget disantap dengan nasi hangat.



Bahan-bahan:

1/2 buah bawang bombay

2 siung bawang putih

Fillet paha ayam secukupnya

1 buah wortel

1/2 buah zucchini

1 sdt black pepper

Sejumput garam

Saus bolognese instan secukupnya

Keju mozzarella

Parsley secukupnya



Cara Membuat:

1. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum.

2. Masukkan ayam fillet, masak hingga berubah warna.

3. Tambahkan wortel dan zucchini, aduk rata.

4. Beri garam dan black pepper sesuai selera.

5. Tuangkan saus bolognese instan, lalu masak hingga semua bahan matang dan menyatu.

6. Pindahkan ke wadah saji, taburi mozzarella di atasnya.

7. Panggang atau tutup sebentar hingga keju meleleh.

8. Tambahkan parsley sebelum disajikan.



Cheesy Chicken Bolognese ini punya rasa gurih creamy dengan tekstur sayur yang masih sedikit crunchy dan ayam yang juicy. Keju mozzarella jadi kunci yang bikin setiap suapan makin nikmat.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin menu praktis tapi tetap terasa “restaurant vibes”. Simple, fleksibel, dan dijamin bikin auto repeat di rumah!