Chicken Wings Baked Rice: Creamy, Cheesy, dan Super Comforting

JawaPos.com - Nasi sisa semalam ternyata bisa diubah jadi menu yang super spesial dan menggugah selera. Seperti dilansir dari @benfarm.id, chicken wings baked rice ini memadukan nasi berbumbu dengan saus bechamel creamy, keju melimpah, dan spicy chicken wings yang gurih pedas.



Menu ini cocok banget untuk dijadikan ide makan malam keluarga karena rasanya lengkap: creamy dari saus susu dan keju, gurih dari nasi berbumbu, plus sensasi pedas dari chicken wings. Saat dipanggang, mozzarella yang meleleh di atasnya membuat hidangan ini semakin menggoda.



Selain enak, resep ini juga jadi cara praktis untuk mengolah nasi sisa agar tidak terbuang sia-sia. Hasil akhirnya justru terasa seperti menu ala restoran.



Bahan-bahan:

1 bungkus spicy chicken wings

Nasi sisa semalam secukupnya

3 siung bawang putih (cincang)

1 buah bawang bombai (cincang)

Butter secukupnya

2 sdm tepung terigu

200 ml susu full cream

Keju parut secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Garam secukupnya

Lada bubuk secukupnya

Lada putih bubuk secukupnya

Cabai bubuk secukupnya

Daun seledri secukupnya



Cara Membuat:

Step 1 Goreng Chicken Wings

1. Panaskan minyak, lalu goreng spicy chicken wings selama sekitar 4 menit hingga matang.

2. Angkat dan tiriskan.



Step 2 Buat Fried Rice

1. Tumis bawang putih dengan butter hingga harum.

2. Masukkan nasi, lalu aduk rata.

3. Tambahkan garam, lada bubuk, cabai bubuk, dan daun seledri.

4. Aduk hingga bumbu tercampur rata, lalu pindahkan ke wadah.

5. Tata nasi ke dalam wadah tahan panas dan ratakan permukaannya.



Step 3 Buat Bechamel Sauce

1. Tumis bawang bombai hingga harum dan sedikit transparan.

2. Masukkan tepung terigu, aduk sebentar hingga tercampur rata.

3. Tuangkan susu full cream sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.

4. Tambahkan keju parut, garam, dan lada putih bubuk.

5. Masak hingga saus mengental dan creamy.



Step 4 Panggang!

1. Tuang saus bechamel di atas nasi goreng secara merata.

2. Tata spicy chicken wings di atasnya.

3. Taburi mozzarella sesuai selera.

4. Panggang dalam oven suhu 200°C selama sekitar 10 menit hingga keju meleleh dan bagian atasnya keemasan.



Chicken Wings Baked Rice ini punya kombinasi rasa yang lengkap dalam satu hidangan. Nasinya gurih, sausnya creamy, kejunya melimpah, dan chicken wings pedasnya bikin makan jadi makin seru.



Sebagai penutup, resep ini cocok untuk kamu yang ingin mengolah nasi sisa jadi menu anti membosankan. Praktis, mengenyangkan, dan tampilannya juga menggoda seperti menu cafe atau restoran rumahan. Cocok banget disajikan saat kumpul keluarga atau makan malam spesial di rumah!